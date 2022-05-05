https://ria.ru/20220505/kartiny-1787078284.html

Картины из Морозовской коллекции вернулись в Россию в идеальном состоянии

Картины из Морозовской коллекции вернулись в Россию в идеальном состоянии - РИА Новости, 05.05.2022

Картины из Морозовской коллекции вернулись в Россию в идеальном состоянии

Картины из Морозовской коллекции, вернувшиеся в Третьяковскую галерею из Парижа, в целости и сохранности, всего во Францию уезжало 33 полотна из собрания музея, РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:22

2022-05-05T19:22

2022-05-05T19:22

культура

россия

ольга любимова

новости культуры

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81b98c2ede8bd405957ceaabf35524d5.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Картины из Морозовской коллекции, вернувшиеся в Третьяковскую галерею из Парижа, в целости и сохранности, всего во Францию уезжало 33 полотна из собрания музея, сообщили в пресс-службе галереи со ссылкой на директора учреждения Зельфиру Трегулову."Могу сказать, все 33 работы из собрания Третьяковской галереи вернулись в идеальном состоянии без изменений сохранности", — приводятся слова Трегуловой.По её словам, сегодня уровень безопасности транспортировки достиг достаточно высокого уровня — отправляя работы на выставки, музей "может с уверенностью представлять себе, что то, что будет показано на выставках, вернётся в том же самом состоянии, в каком был отправлено". Также гендиректор рассказала о самом процессе возвращения картин — Трегулова отмечает, что "логистически это было достаточно сложно, но все было продумано до мельчайших деталей". "Не могу не отметить удивительно слаженную работу всех, кто был задействован в этом процессе. Все происходившее, все отправки можно было отслеживать онлайн в режиме реального времени", — подчеркнула она.Глава музея признается, что наблюдать за процессом распаковки, "смотреть за тем, как открывался ящик за ящиком", за работой реставраторов было "очень приятно".Отдельно Трегулова сказала и о собственных чувствах от возвращения картин: это "радость и счастье". "Я говорю о той радости, которую испытывает каждый музейщик, когда работы из собрания того музея, частью которого они являются, возвращаются после выставки домой", - сказала гендиректор.По её словам, ощущение тревоги и сомнений из-за того, "что не все пройдет так гладко, как планировалось", тоже было. Гендиректор также поблагодарила министра культуры Ольгу Любимову, а также МИД, посольство РФ во Франции, Германии и Финлиндии - тех стран, где проходил транспорт с полотнами.Трегулова подтвердила, что Третьяковская галерея примет участие в будущей выставке ГМИИ им. Пушкина, которая состоится летом и будет посвящена коллекции Морозовых. "Она будет другая, нежели та, которая прошла в Париже. Мы готовы принимать активнейшее участие в этом проекте. Пушкинский музей - наш давнишний партнер, очень многие проекты Третьяковской галереи проводятся при участии ГМИИ. Третьяковская галерея готова участвовать в выставке Морозовых в Пушкинском музее даже в большем масштабе, чем в выставке в Париже, которая стала открытием для французской публики целого пласта русского искусства", — сказала Трегулова.Часть картин, которые не пойдут на выставку в Пушкинский музей, будут размещены в экспозиции, добавила гендиректор. "Планируем в середине мая порадовать наших посетителей теми произведениями, которые находились несколько месяцев на выставке в Париже", — резюмировала спикер.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.Произведения вернулись в государственные музеи 5 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём Telegram-канале. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

https://ria.ru/20220502/kultura-1786557395.html

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, ольга любимова, новости культуры, третьяковская галерея