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СК изучит данные о размещении ВСУ военной техники у опасных производств

СК изучит данные о размещении ВСУ военной техники у опасных производств - РИА Новости, 06.05.2022

СК изучит данные о размещении ВСУ военной техники у опасных производств

Следственный комитет России запросит у Минобороны России данные о размещении украинскими силовиками военной техники и складов с боеприпасами рядом с жилыми... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:14

2022-05-06T11:14

2022-05-06T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

харьков

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны России данные о размещении украинскими силовиками военной техники и складов с боеприпасами рядом с жилыми кварталами, а также у опасных производств, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации сведения о размещении военной техники и складов с боеприпасами на территории объектов гражданской инфраструктуры, а также вблизи опасных производств", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, украинские силовики разместили военную технику и склады с боеприпасами в учебных заведениях Краматорска. Кроме того, в Харькове вблизи жилых кварталов на территории заводов с опасными химикатами они установили гаубицы. Подчеркивается, что при этом эвакуация жителей близлежащих домов не производилась.Как добавили в СК, аналогичные факты выявлены на территории городской клинической больницы в Харькове, а также в здании областной клинической больницы в Одессе, где размещены артиллерийские установки.Кроме того, боевиками нацбатальона оборудованы опорные пункты со складами боеприпасов в здании железнодорожной больницы в Славянске, куда доставлена тяжелая военная техника. На территории детской больницы в Лисичанске также оборудован опорный пункт националистов."Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и примут меры к установлению лиц, выступающих инициаторами и исполнителями заведомо незаконных решений", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, харьков, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины