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В Кремле ответили на заявление Лукашенко о спецоперации на Украине

В Кремле ответили на заявление Лукашенко о спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

В Кремле ответили на заявление Лукашенко о спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:13

2022-05-06T13:13

2022-05-06T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спецоперация России на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция идет по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации на Украине.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, чтобы говорить, что все идет "по плану", но полагает, что она "затянулась".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков