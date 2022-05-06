https://ria.ru/20220506/shell-1787286912.html

Shell приостановит работу АЗС в России

Shell приостановит работу АЗС в России - РИА Новости, 06.05.2022

Shell приостановит работу АЗС в России

Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:34

2022-05-06T18:34

2022-05-06T18:59

экономика

shell

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу, сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев."Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", - приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей - "Лукойл".В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, shell, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии