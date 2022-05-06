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Shell приостановит работу АЗС в России - РИА Новости, 06.05.2022
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Shell приостановит работу АЗС в России
Shell приостановит работу АЗС в России - РИА Новости, 06.05.2022
Shell приостановит работу АЗС в России
Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:34
2022-05-06T18:59
экономика
shell
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу, сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев."Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", - приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей - "Лукойл".В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
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экономика, shell, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
18:34 06.05.2022 (обновлено: 18:59 06.05.2022)
 
Shell приостановит работу АЗС в России

Shell приостановит работу АЗС в России для обеспечения их продажи новому владельцу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция Shell в Москве
Автозаправочная станция Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу, сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.
"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", - приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.
Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей - "Лукойл".
В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
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ЭкономикаShellЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении России
 
 
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