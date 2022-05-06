Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России
Представитель ЕК Мамер: дискуссии по новому пакету санкций против России продолжаются
Флаг Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Как мы неоднократно говорили, цель санкций - нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение",- сказал он, отвечая на вопрос о несогласии Венгрии с новым пакетом санкций, который предусматривает поэтапное эмбарго на закупки нефти из РФ.
В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.