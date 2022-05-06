https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787205456.html

Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России

Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022

Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России

Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:11

2022-05-06T14:11

2022-05-06T14:11

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

санкции в отношении россии

евросоюз

экономика

swift

нефть

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/neft-1787184601.html

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, swift, нефть