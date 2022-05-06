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Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022
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Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России
Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 06.05.2022
Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России
Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:11
2022-05-06T14:11
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
экономика
swift
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, swift, нефть
14:11 06.05.2022
 
Еврокомиссия не согласовала шестой пакет санкций против России

Представитель ЕК Мамер: дискуссии по новому пакету санкций против России продолжаются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Как мы неоднократно говорили, цель санкций - нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение",- сказал он, отвечая на вопрос о несогласии Венгрии с новым пакетом санкций, который предусматривает поэтапное эмбарго на закупки нефти из РФ.
В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:53Сказано в эфире
Полное эмбарго на нефть из России. Кто пострадает больше?
 
Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЭкономикаSWIFTНефть
 
 
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