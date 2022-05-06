На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии прошла репетиция парада Победы с символами Z и V
Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.
Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.
Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.
Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.
Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".
Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".
Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.
Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.
В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.
В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.
Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.
"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.
Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.
Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.
В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.
В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.
После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.
После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.
Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.
Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.
Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".
Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.
В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.
Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.
Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.
В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.
После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.