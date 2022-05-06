https://ria.ru/20220506/repetitsiya-1787120779.html

На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы

На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы - РИА Новости, 06.05.2022

На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы

Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T05:14

2022-05-06T05:14

2022-05-06T10:37

армия

общество

парад победы

россия

сирия

украина

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787144563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6267698001e21125cf2430515ba8c192.jpg

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 мая – РИА Новости. Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих.Одной из отличительных черт репетиции стало то, что как российские, так и сирийские военные прикололи на форму георгиевские ленточки, сложенные в виде букв Z или V. Такие тактические знаки наносятся на военную технику подразделениями ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине.В начале репетиции выстроившиеся на авиабазе парадные расчеты объехал на кабриолете "Тигр" командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Роман Бердников.Затем по взлетной полосе под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем парадные расчеты ВС РФ и Сирийской Арабской Республики. В том числе знаменная группа с государственным флагом РФ и копией Знамени Победы, рота почетного караула с флагами сухопутных войск, ВКС и ВМФ, парадные расчеты авиаполка специального назначения, морской пехоты, ВДВ, военной полиции, зенитного ракетного полка, женский парадный расчет военных медиков.После этого по полосе проехала парадная механизированная колонна военной техники. Ее открыли танк Т-34-85 и грузовик "Додж" времен Великой Отечественной войны. Также в составе колонны прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", армейские грузовики провезли на прицепах буксируемые гаубицы "Мста-Б".Завершилась тренировка пролетом авиации. В небе прошли вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-24, противолодочный самолет Ил-38 в сопровождении фронтовых бомбардировщиков Су-34, летающий радар А-50 в сопровождении бомбардировщиков Су-24М, истребители Су-35. Также одним из летчиков авиабазы на Су-35 был продемонстрирован одиночный высший пилотаж.

россия

сирия

украина

хмеймим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих. 2022-05-06T05:14 true PT2M12S

Ночная репетиция парада Победы в Москве 4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов. 2022-05-06T05:14 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армия, общество, парад победы, россия, сирия, украина, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, день победы, роман бердников, хмеймим