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На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы
На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы - РИА Новости, 06.05.2022
На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T05:14
2022-05-06T10:37
армия
общество
парад победы
россия
сирия
украина
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
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АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 мая – РИА Новости. Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих.Одной из отличительных черт репетиции стало то, что как российские, так и сирийские военные прикололи на форму георгиевские ленточки, сложенные в виде букв Z или V. Такие тактические знаки наносятся на военную технику подразделениями ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине.В начале репетиции выстроившиеся на авиабазе парадные расчеты объехал на кабриолете "Тигр" командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Роман Бердников.Затем по взлетной полосе под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем парадные расчеты ВС РФ и Сирийской Арабской Республики. В том числе знаменная группа с государственным флагом РФ и копией Знамени Победы, рота почетного караула с флагами сухопутных войск, ВКС и ВМФ, парадные расчеты авиаполка специального назначения, морской пехоты, ВДВ, военной полиции, зенитного ракетного полка, женский парадный расчет военных медиков.После этого по полосе проехала парадная механизированная колонна военной техники. Ее открыли танк Т-34-85 и грузовик "Додж" времен Великой Отечественной войны. Также в составе колонны прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", армейские грузовики провезли на прицепах буксируемые гаубицы "Мста-Б".Завершилась тренировка пролетом авиации. В небе прошли вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-24, противолодочный самолет Ил-38 в сопровождении фронтовых бомбардировщиков Су-34, летающий радар А-50 в сопровождении бомбардировщиков Су-24М, истребители Су-35. Также одним из летчиков авиабазы на Су-35 был продемонстрирован одиночный высший пилотаж.
россия
сирия
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих.
2022-05-06T05:14
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Ночная репетиция парада Победы в Москве
4 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна военной техники прошла по центральным улицам города через Манежную площадь к Кремлю. В этом году к участию в параде готовятся 11 тысяч человек, более 130 единиц военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
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армия, общество, парад победы, россия, сирия, украина, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, день победы, роман бердников, хмеймим
05:14 06.05.2022 (обновлено: 10:37 06.05.2022)
 
На авиабазе Хмеймим прошла репетиция парада Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии прошла репетиция парада Победы с символами Z и V

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АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 мая – РИА Новости. Репетиция парада Победы прошла на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в тренировке приняли участие более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих.
Одной из отличительных черт репетиции стало то, что как российские, так и сирийские военные прикололи на форму георгиевские ленточки, сложенные в виде букв Z или V. Такие тактические знаки наносятся на военную технику подразделениями ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине.
В начале репетиции выстроившиеся на авиабазе парадные расчеты объехал на кабриолете "Тигр" командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Роман Бердников.
Затем по взлетной полосе под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем парадные расчеты ВС РФ и Сирийской Арабской Республики. В том числе знаменная группа с государственным флагом РФ и копией Знамени Победы, рота почетного караула с флагами сухопутных войск, ВКС и ВМФ, парадные расчеты авиаполка специального назначения, морской пехоты, ВДВ, военной полиции, зенитного ракетного полка, женский парадный расчет военных медиков.
После этого по полосе проехала парадная механизированная колонна военной техники. Ее открыли танк Т-34-85 и грузовик "Додж" времен Великой Отечественной войны. Также в составе колонны прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", армейские грузовики провезли на прицепах буксируемые гаубицы "Мста-Б".
Завершилась тренировка пролетом авиации. В небе прошли вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-24, противолодочный самолет Ил-38 в сопровождении фронтовых бомбардировщиков Су-34, летающий радар А-50 в сопровождении бомбардировщиков Су-24М, истребители Су-35. Также одним из летчиков авиабазы на Су-35 был продемонстрирован одиночный высший пилотаж.
Парад у дома: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ во время церемонии поздравления участника Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Синягина
1 из 11

Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

Участники праздничного концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступают перед ветеранами Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн №3
2 из 11

Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ во время церемонии поздравления участника Великой Отечественной Войны Владимира Николаевича Синягина
3 из 11

Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ во время церемонии поздравления участника Великой Отечественной Войны Владимира Николаевича Синягина
4 из 11

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.

Медицинские работники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн №3 во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
5 из 11

В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пациентка Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн №3 во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
6 из 11

Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.

Пациенты Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн №3 во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
7 из 11

"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимает поздравления у себя дома в Волгограде
8 из 11

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимает поздравления у себя дома в Волгограде
9 из 11

Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимает поздравления у себя дома в Волгограде
10 из 11

В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимает поздравления у себя дома в Волгограде
11 из 11

После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 11

Одним из первых зрителей праздничной программы в Новосибирске стал участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Синягин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Другое красочное мероприятие организовали в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Владимир Николаевич Синягин в годы Великой Отечественной воевал на 2-м Украинском фронте, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За взятие Берлина".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а оркестр исполнил легендарные мелодии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 11

В свою очередь сотрудники Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн приготовили для пациентов концертную программу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Пациентка госпиталя во время концерта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 11

"Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению", — пообещала ветеранам главврач госпиталя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой принимал поздравления у себя дома в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 11

Георгий Исаакович родился 3 мая 1924 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской танковой армии. В 1942 году получил серьезное ранение, однако после госпиталя вернулся в строй.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 11

В составе Второго Белорусского фронта Георгий Исаакович принимал участие в прорыве границы в Восточной Пруссии.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 11

После войны Георгий Исаакович Роговой служил в Сталинграде, в отделе по делам о военнопленных и интегрированных.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
 
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