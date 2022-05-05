https://ria.ru/20220505/veterany-1786938462.html

Парад у дома: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны

Парад у дома: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2022

Парад у дома: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране поздравляют участников Великой Отечественной войны с главным праздником. Чествование ветеранов — в фотоленте... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:02

2022-05-05T15:02

2022-05-05T15:02

фото

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

новосибирск

волгоград

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В преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране поздравляют участников Великой Отечественной войны с главным праздником. Чествование ветеранов — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

волгоград

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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