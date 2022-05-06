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Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 06.05.2022
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Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию
Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 06.05.2022
Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу приняла постановление, касающееся... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:17
2022-05-06T09:17
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
нур-султан
мид казахстана
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НУР-СУЛТАН, 6 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу приняла постановление, касающееся деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию.Как пояснил на заседании секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, в соответствии с законодательством при проведении референдума могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, полномочия которых удостоверяются в установленном Центральной комиссией референдума порядке.Согласно постановлению, наблюдатели иностранных государств и международных организаций могут участвовать в наблюдении за голосованием по приглашению председателя Центральной комиссии референдума и министра иностранных дел республики. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению МИД Казахстана, разъяснил он.По его словам, при внешнеполитическом ведомстве открыт штаб по вопросам международного наблюдения."Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума. Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного министерством иностранных дел", - сообщил Ерман.Он уточнил, что проведение аккредитации заканчивается в 18.00 (по времени Нур-Султана) за пять дней до дня голосования - 30 мая.
https://ria.ru/20220505/zakon-1786907092.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, мид казахстана
09:17 06.05.2022
 
Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию

Казахстан пригласил международных наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 6 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу приняла постановление, касающееся деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию.
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Как пояснил на заседании секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, в соответствии с законодательством при проведении референдума могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, полномочия которых удостоверяются в установленном Центральной комиссией референдума порядке.
Согласно постановлению, наблюдатели иностранных государств и международных организаций могут участвовать в наблюдении за голосованием по приглашению председателя Центральной комиссии референдума и министра иностранных дел республики. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению МИД Казахстана, разъяснил он.
По его словам, при внешнеполитическом ведомстве открыт штаб по вопросам международного наблюдения.
"Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума. Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного министерством иностранных дел", - сообщил Ерман.
Он уточнил, что проведение аккредитации заканчивается в 18.00 (по времени Нур-Султана) за пять дней до дня голосования - 30 мая.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанНур-СултанМИД Казахстана
 
 
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