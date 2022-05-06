https://ria.ru/20220506/referendum-1787131348.html

Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию

Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию - РИА Новости, 06.05.2022

Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу приняла постановление, касающееся... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:17

2022-05-06T09:17

2022-05-06T09:17

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НУР-СУЛТАН, 6 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу приняла постановление, касающееся деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня, передает корреспондент РИА Новости.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию.Как пояснил на заседании секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, в соответствии с законодательством при проведении референдума могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, полномочия которых удостоверяются в установленном Центральной комиссией референдума порядке.Согласно постановлению, наблюдатели иностранных государств и международных организаций могут участвовать в наблюдении за голосованием по приглашению председателя Центральной комиссии референдума и министра иностранных дел республики. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению МИД Казахстана, разъяснил он.По его словам, при внешнеполитическом ведомстве открыт штаб по вопросам международного наблюдения."Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума. Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного министерством иностранных дел", - сообщил Ерман.Он уточнил, что проведение аккредитации заканчивается в 18.00 (по времени Нур-Султана) за пять дней до дня голосования - 30 мая.

https://ria.ru/20220505/zakon-1786907092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, мид казахстана