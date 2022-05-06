Рейтинг@Mail.ru
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/rasstrel-1787251444.html
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле - РИА Новости, 06.05.2022
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле
Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:28
2022-05-06T16:28
орловский район
белоруссия
орел
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586393917_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_7c750f8dfd27c431c4d686d260670572.jpg
БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны в деревне Некрасово Орловского района, свидетельствуют материалы дела, оглашенные в Орловском областном суде.В пятницу Орловский облсуд признал массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом - прямая трансляция из зала суда велась в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". Среди материалов дела - документ о расстреле пациентов областной психиатрической больницы в деревне Некрасово Орловского района."26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого врача пришли в психбольницу и заявили, что больница закрывается, а больные вывозятся в тыл, в Белоруссию, для продолжения лечения. Всех больных в количестве 92 человек немцы насильно посадили в машину, несмотря на нежелание эвакуироваться, и вывезли их из больницы", - процитировал судья документ.В нем отмечалось, что немцы "для создания видимости" потребовали снабдить каждого больничным бельем, посудой и трехдневным запасом питания, якобы необходимого пациентам в пути следования, а затем вывезли в направлении деревни Некрасово, и их судьба до освобождения Орла Красной армией была неизвестна."Произведенными раскопками могил у деревни Некрасово государственной чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний, учиненных немцами в августе 1943 года, были обнаружены лежавшие в беспорядке 72 трупа, на трупах подростков и женщин обнаружены полотняные белые и серые рубахи с клеймом "областная психиатрическая больница", - сказано в документе.Уже после войны бывший главный врач психиатрической больницы и медсестра по одежде опознали трупы больных, говорилось в документе.
https://ria.ru/20220506/deti-1787244299.html
орловский район
белоруссия
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586393917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23630b46fd92ef9f0d6766073ae64826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловский район, белоруссия, орел, великая отечественная война (1941-1945)
16:28 06.05.2022
 
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле

Нацисты во время войны расстреляли более семидесяти пациентов психбольницы в Орле

© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанкОрловская наступательная операция
Орловская наступательная операция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Орловская наступательная операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны в деревне Некрасово Орловского района, свидетельствуют материалы дела, оглашенные в Орловском областном суде.
В пятницу Орловский облсуд признал массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом - прямая трансляция из зала суда велась в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". Среди материалов дела - документ о расстреле пациентов областной психиатрической больницы в деревне Некрасово Орловского района.
"26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого врача пришли в психбольницу и заявили, что больница закрывается, а больные вывозятся в тыл, в Белоруссию, для продолжения лечения. Всех больных в количестве 92 человек немцы насильно посадили в машину, несмотря на нежелание эвакуироваться, и вывезли их из больницы", - процитировал судья документ.
В нем отмечалось, что немцы "для создания видимости" потребовали снабдить каждого больничным бельем, посудой и трехдневным запасом питания, якобы необходимого пациентам в пути следования, а затем вывезли в направлении деревни Некрасово, и их судьба до освобождения Орла Красной армией была неизвестна.
"Произведенными раскопками могил у деревни Некрасово государственной чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний, учиненных немцами в августе 1943 года, были обнаружены лежавшие в беспорядке 72 трупа, на трупах подростков и женщин обнаружены полотняные белые и серые рубахи с клеймом "областная психиатрическая больница", - сказано в документе.
Уже после войны бывший главный врач психиатрической больницы и медсестра по одежде опознали трупы больных, говорилось в документе.
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941 - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:06
Нацисты во время войны вешали грудных детей в Орловской области
 
Орловский районБелоруссияОрелВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала