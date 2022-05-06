https://ria.ru/20220506/rasstrel-1787251444.html

Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле

Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле - РИА Новости, 06.05.2022

Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле

Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:28

2022-05-06T16:28

2022-05-06T16:28

орловский район

белоруссия

орел

великая отечественная война (1941-1945)

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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны в деревне Некрасово Орловского района, свидетельствуют материалы дела, оглашенные в Орловском областном суде.В пятницу Орловский облсуд признал массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом - прямая трансляция из зала суда велась в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". Среди материалов дела - документ о расстреле пациентов областной психиатрической больницы в деревне Некрасово Орловского района."26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого врача пришли в психбольницу и заявили, что больница закрывается, а больные вывозятся в тыл, в Белоруссию, для продолжения лечения. Всех больных в количестве 92 человек немцы насильно посадили в машину, несмотря на нежелание эвакуироваться, и вывезли их из больницы", - процитировал судья документ.В нем отмечалось, что немцы "для создания видимости" потребовали снабдить каждого больничным бельем, посудой и трехдневным запасом питания, якобы необходимого пациентам в пути следования, а затем вывезли в направлении деревни Некрасово, и их судьба до освобождения Орла Красной армией была неизвестна."Произведенными раскопками могил у деревни Некрасово государственной чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний, учиненных немцами в августе 1943 года, были обнаружены лежавшие в беспорядке 72 трупа, на трупах подростков и женщин обнаружены полотняные белые и серые рубахи с клеймом "областная психиатрическая больница", - сказано в документе.Уже после войны бывший главный врач психиатрической больницы и медсестра по одежде опознали трупы больных, говорилось в документе.

https://ria.ru/20220506/deti-1787244299.html

орловский район

белоруссия

орел

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орловский район, белоруссия, орел, великая отечественная война (1941-1945)