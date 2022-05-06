Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле
Нацисты во время войны расстреляли более семидесяти пациентов психбольницы в Орле
Орловская наступательная операция. Архивное фото
БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 70 пациентов психиатрической больницы, якобы вывезенных немцами летом 1942 года в тыл в Белоруссию для продолжения лечения, на самом деле были расстреляны в деревне Некрасово Орловского района, свидетельствуют материалы дела, оглашенные в Орловском областном суде.
В пятницу Орловский облсуд признал массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом - прямая трансляция из зала суда велась в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". Среди материалов дела - документ о расстреле пациентов областной психиатрической больницы в деревне Некрасово Орловского района.
"26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого врача пришли в психбольницу и заявили, что больница закрывается, а больные вывозятся в тыл, в Белоруссию, для продолжения лечения. Всех больных в количестве 92 человек немцы насильно посадили в машину, несмотря на нежелание эвакуироваться, и вывезли их из больницы", - процитировал судья документ.
В нем отмечалось, что немцы "для создания видимости" потребовали снабдить каждого больничным бельем, посудой и трехдневным запасом питания, якобы необходимого пациентам в пути следования, а затем вывезли в направлении деревни Некрасово, и их судьба до освобождения Орла Красной армией была неизвестна.
"Произведенными раскопками могил у деревни Некрасово государственной чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний, учиненных немцами в августе 1943 года, были обнаружены лежавшие в беспорядке 72 трупа, на трупах подростков и женщин обнаружены полотняные белые и серые рубахи с клеймом "областная психиатрическая больница", - сказано в документе.
Уже после войны бывший главный врач психиатрической больницы и медсестра по одежде опознали трупы больных, говорилось в документе.