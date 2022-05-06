https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html

Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего

Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 06.05.2022

Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего

Определены города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T07:03

2022-05-06T07:03

2022-05-06T07:03

туризм

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

сочи

туту.ру

праздники

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 95 процентов запросов касаются российских регионов. Причем три четверти приходится на 21 город.Чаще всего путешественники ищут отели в Москве (23 процента) и Санкт-Петербурге (18 процентов). Восемь процентов интересуется местами размещения в Сочи и Адлере. В число самых востребованных вошли также Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.За рубежом самостоятельные туристы чаще всего ищут отели в Турции, Белоруссии и Абхазии.Самый популярный вариант размещения — номер в трехзвездочной гостинице с завтраком.В основном путешественники ищут отели на срок до семи дней — таких 86 процентов. Причем очень распространены бронирования непосредственно в день заселения или накануне, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html

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санкт-петербург

сочи

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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