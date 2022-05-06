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Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html
Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего
Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 06.05.2022
Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего
Определены города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:03
2022-05-06T07:03
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
сочи
туту.ру
праздники
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 95 процентов запросов касаются российских регионов. Причем три четверти приходится на 21 город.Чаще всего путешественники ищут отели в Москве (23 процента) и Санкт-Петербурге (18 процентов). Восемь процентов интересуется местами размещения в Сочи и Адлере. В число самых востребованных вошли также Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.За рубежом самостоятельные туристы чаще всего ищут отели в Турции, Белоруссии и Абхазии.Самый популярный вариант размещения — номер в трехзвездочной гостинице с завтраком.В основном путешественники ищут отели на срок до семи дней — таких 86 процентов. Причем очень распространены бронирования непосредственно в день заселения или накануне, отмечают эксперты.
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, туту.ру, праздники, отели, гостиницы, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
07:03 06.05.2022
 
Названы города, в которых туристы бронируют отели чаще всего

Опрос Туту.ру: туристы чаще всего ищут отели в двух столицах и на курортах Черного моря

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Отель "Ривьера Санрайз", Алушта
Отель Ривьера Санрайз, Алушта - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определены города, в которых туристы чаще всего ищут номера в гостиницах, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 95 процентов запросов касаются российских регионов. Причем три четверти приходится на 21 город.
Чаще всего путешественники ищут отели в Москве (23 процента) и Санкт-Петербурге (18 процентов). Восемь процентов интересуется местами размещения в Сочи и Адлере. В число самых востребованных вошли также Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
За рубежом самостоятельные туристы чаще всего ищут отели в Турции, Белоруссии и Абхазии.
Самый популярный вариант размещения — номер в трехзвездочной гостинице с завтраком.
В основном путешественники ищут отели на срок до семи дней — таких 86 процентов. Причем очень распространены бронирования непосредственно в день заселения или накануне, отмечают эксперты.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиТуту.рупраздникиОтелиГостиницыкуда поехатькуда поехать в выходныекуда можно лететь
 
 
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