https://ria.ru/20220506/psaki-1787115843.html
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:15
2022-05-06T01:15
2022-05-06T01:15
карин жан-пьер
в мире
дженнифер псаки
сша
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы."Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — сказала Псаки на брифинге.Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла распространенную американскими СМИ информацию о своем переходе на телевидение. Как сообщалось, Псаки покинет Белый дом 13 мая, на ее место назначили бывшую заместителем пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f453024acaa8cf3aa8f55a3e1cd198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин жан-пьер, в мире, дженнифер псаки, сша, вашингтон
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
Псаки пошутила, что после ухода из Белого дома выспится и будет смотреть сериалы