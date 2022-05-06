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Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022

Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:15

2022-05-06T01:15

2022-05-06T01:15

карин жан-пьер

в мире

дженнифер псаки

сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы."Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — сказала Псаки на брифинге.Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла распространенную американскими СМИ информацию о своем переходе на телевидение. Как сообщалось, Псаки покинет Белый дом 13 мая, на ее место назначили бывшую заместителем пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

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карин жан-пьер, в мире, дженнифер псаки, сша, вашингтон