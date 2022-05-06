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Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
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Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:15
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карин жан-пьер
в мире
дженнифер псаки
сша
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы."Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — сказала Псаки на брифинге.Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла распространенную американскими СМИ информацию о своем переходе на телевидение. Как сообщалось, Псаки покинет Белый дом 13 мая, на ее место назначили бывшую заместителем пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.
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карин жан-пьер, в мире, дженнифер псаки, сша, вашингтон
01:15 06.05.2022
 
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

Псаки пошутила, что после ухода из Белого дома выспится и будет смотреть сериалы

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, что после ухода с этой должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.
"Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям", — сказала Псаки на брифинге.
Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла распространенную американскими СМИ информацию о своем переходе на телевидение. Как сообщалось, Псаки покинет Белый дом 13 мая, на ее место назначили бывшую заместителем пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.
 
Карин Жан-ПьерВ миреДженнифер ПсакиСШАВашингтон
 
 
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