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СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/provokatsiya-1787322145.html
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России - РИА Новости, 06.05.2022
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:10
2022-05-06T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
херсонская область
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он."Заранее предупреждаем "цивилизованный Запад", а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220501/provokatsiya-1786503185.html
украина
днепропетровская область
херсонская область
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в мире, украина, днепропетровская область, херсонская область , организация по запрещению химического оружия
22:10 06.05.2022 (обновлено: 22:14 06.05.2022)
 
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России

Минобороны: СБУ планирует совершить провокации с химоружием для обвинения России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он.
"Заранее предупреждаем "цивилизованный Запад", а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах", - сказал генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьХерсонская областьОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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