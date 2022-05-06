https://ria.ru/20220506/provokatsiya-1787322145.html

СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России

СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России - РИА Новости, 06.05.2022

СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России

Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:10

2022-05-06T22:10

2022-05-06T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

херсонская область

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он."Заранее предупреждаем "цивилизованный Запад", а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220501/provokatsiya-1786503185.html

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днепропетровская область

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, херсонская область , организация по запрещению химического оружия