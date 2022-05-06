https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787308407.html
Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск
Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск - РИА Новости, 06.05.2022
Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск
Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), охрана и оборона этих объектов усилена, заявил в пятницу РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:22
2022-05-06T20:22
2022-05-06T21:56
в мире
молдавия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), охрана и оборона этих объектов усилена, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Данные склады охраняет оперативная группа российских войск, конечно же, охрана и оборона данного объекта усилена. Склады надежно защищены", - заявил глава ПМР."Политическое решение и техническое решение по утилизации боеприпасов должна принимать Российская Федерация. Когда созреет техническая конструкция утилизации арсенала, надо прийти к нам, местной власти. А я поинтересуюсь двумя вещами - техногенной безопасностью и экологией", - сказал он.Ранее стало известно, что с территории Украины в направлении села Колбасна были произведены выстрелы.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787306281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, вадим красносельский
20:22 06.05.2022 (обновлено: 21:56 06.05.2022)
Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск
Лидер ПМР: склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), охрана и оборона этих объектов усилена, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Данные склады охраняет оперативная группа российских войск, конечно же, охрана и оборона данного объекта усилена. Склады надежно защищены", - заявил глава ПМР.
"Политическое решение и техническое решение по утилизации боеприпасов должна принимать Российская Федерация. Когда созреет техническая конструкция утилизации арсенала, надо прийти к нам, местной власти. А я поинтересуюсь двумя вещами - техногенной безопасностью и экологией", - сказал он.
Ранее стало известно, что с территории Украины
в направлении села Колбасна были произведены выстрелы.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе
. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР
была переведена под юрисдикцию России
. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию
в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу
. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.