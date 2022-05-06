https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787308407.html

Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск

Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск - РИА Новости, 06.05.2022

Склад боеприпасов в селе Колбасна охраняет опергруппа российских войск

Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), охрана и оборона этих объектов усилена, заявил в пятницу РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:22

2022-05-06T20:22

2022-05-06T21:56

в мире

молдавия

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), охрана и оборона этих объектов усилена, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Данные склады охраняет оперативная группа российских войск, конечно же, охрана и оборона данного объекта усилена. Склады надежно защищены", - заявил глава ПМР."Политическое решение и техническое решение по утилизации боеприпасов должна принимать Российская Федерация. Когда созреет техническая конструкция утилизации арсенала, надо прийти к нам, местной власти. А я поинтересуюсь двумя вещами - техногенной безопасностью и экологией", - сказал он.Ранее стало известно, что с территории Украины в направлении села Колбасна были произведены выстрелы.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787306281.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, вадим красносельский