https://ria.ru/20220506/post-1787158691.html

Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева

Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева - РИА Новости, 06.05.2022

Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева

Повлекший выговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пост исчез со страницы посла республики в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети, передает... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:23

2022-05-06T11:23

2022-05-06T11:23

в мире

казахстан

египет

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Повлекший выговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пост исчез со страницы посла республики в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости.В среду дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и царской России", вернуть столице название Астана, а Республику Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу Токаев объявил послу выговор за несоблюдение одного из пунктов этического кодекса государственных служащих.В настоящее время поста нет на странице дипломата, следовательно, автор удалил запись либо ограничил доступ к ней.Согласно данному пункту, "государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220505/polk-1786948089.html

казахстан

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, египет, касым-жомарт токаев