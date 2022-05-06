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Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева - РИА Новости, 06.05.2022
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Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева
Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева - РИА Новости, 06.05.2022
Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева
Повлекший выговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пост исчез со страницы посла республики в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети, передает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:23
2022-05-06T11:23
в мире
казахстан
египет
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Повлекший выговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пост исчез со страницы посла республики в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости.В среду дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и царской России", вернуть столице название Астана, а Республику Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу Токаев объявил послу выговор за несоблюдение одного из пунктов этического кодекса государственных служащих.В настоящее время поста нет на странице дипломата, следовательно, автор удалил запись либо ограничил доступ к ней.Согласно данному пункту, "государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220505/polk-1786948089.html
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в мире, казахстан, египет, касым-жомарт токаев
11:23 06.05.2022
 
Посол Казахстана в Египте удалил пост после получения выговора от Токаева

Посол Казахстана в Египте удалил пост в Facebook* после получения выговора от Токаева

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Повлекший выговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пост исчез со страницы посла республики в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости.
В среду дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и царской России", вернуть столице название Астана, а Республику Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу Токаев объявил послу выговор за несоблюдение одного из пунктов этического кодекса государственных служащих.
В настоящее время поста нет на странице дипломата, следовательно, автор удалил запись либо ограничил доступ к ней.
Согласно данному пункту, "государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреКазахстанЕгипетКасым-Жомарт Токаев
 
 
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