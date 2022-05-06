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Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022
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Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу, опубликовавшему в соцсетях пост с предложением "избавиться от... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:41
2022-05-06T11:11
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу, опубликовавшему в соцсетях пост с предложением "избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России". Об этом сообщил офис главы государства."Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор &lt;…&gt; Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", — говорится в релизе для прессы.Согласно указанному пункту, госслужащим "не следует публично выражать свое мнение" по вопросам служебной деятельности, если оно "не соответствует основным направлениям государственной политики", раскрывает внутреннюю информацию либо содержит некорректные высказывания о должностных лицах или органах власти.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
08:41 06.05.2022 (обновлено: 11:11 06.05.2022)
 
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях

Президент Казахстана Токаев объявил выговор послу в Египте после его поста в соцсетях

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу, опубликовавшему в соцсетях пост с предложением "избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России". Об этом сообщил офис главы государства.
"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор <…> Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", — говорится в релизе для прессы.
Согласно указанному пункту, госслужащим "не следует публично выражать свое мнение" по вопросам служебной деятельности, если оно "не соответствует основным направлениям государственной политики", раскрывает внутреннюю информацию либо содержит некорректные высказывания о должностных лицах или органах власти.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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