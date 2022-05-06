https://ria.ru/20220506/posol-1787128528.html

Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях

Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях - РИА Новости, 06.05.2022

Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте из-за поста в соцсетях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу, опубликовавшему в соцсетях пост с предложением "избавиться от... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:41

2022-05-06T08:41

2022-05-06T11:11

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу, опубликовавшему в соцсетях пост с предложением "избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России". Об этом сообщил офис главы государства."Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор <…> Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", — говорится в релизе для прессы.Согласно указанному пункту, госслужащим "не следует публично выражать свое мнение" по вопросам служебной деятельности, если оно "не соответствует основным направлениям государственной политики", раскрывает внутреннюю информацию либо содержит некорректные высказывания о должностных лицах или органах власти.

https://ria.ru/20220505/lenta-1786961521.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан