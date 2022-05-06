https://ria.ru/20220506/pobeda-1787164332.html

Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"

Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы" - РИА Новости, 06.05.2022

Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"

На вокзале в Новосибирске остановился самый настоящий "Эшелон Победы". Театрализованная постановка прибытия ретропоезда и символической встречи... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:57

2022-05-06T12:57

2022-05-06T12:57

фото

новосибирск

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

история

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На вокзале в Новосибирске остановился самый настоящий "Эшелон Победы". Театрализованная постановка прибытия ретропоезда и символической встречи воинов-освободителей стала одним из мероприятий, посвященных 9 Мая. Кадры исторической реконструкции — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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