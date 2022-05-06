Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"
Свердловская железная дорога к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запустила масштабный проект — ретропоезд на паровозной тяге "Эшелон Победы".
Свердловская железная дорога к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запустила масштабный проект — ретропоезд на паровозной тяге "Эшелон Победы".
Историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза встречали "поезда Победы".
Историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза встречали "поезда Победы".
Поезд состоит из отреставрированных вагонов времен войны.
Поезд состоит из отреставрированных вагонов времен войны.
Здесь и солдатский вагон-теплушка, и аптека-перевязочная, и вагон-кухня, и хлебопекарня, и вагон-электростанция.
Здесь и солдатский вагон-теплушка, и аптека-перевязочная, и вагон-кухня, и хлебопекарня, и вагон-электростанция.
В Новосибирск поезд прибыл ранним утром, среди встречающих был губернатор Андрей Травников.
В Новосибирск поезд прибыл ранним утром, среди встречающих был губернатор Андрей Травников.
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Сотня новосибирцев, в том числе ветераны-железнодорожники пришли на вокзал, чтобы увидеть исторический поезд.
Сотня новосибирцев, в том числе ветераны-железнодорожники пришли на вокзал, чтобы увидеть исторический поезд.
"Эшелон Победы" начал свой путь 30 апреля в Перми, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск, куда состав прибудет 22 мая.
"Эшелон Победы" начал свой путь 30 апреля в Перми, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск, куда состав прибудет 22 мая.
Во многих городах, где останавливается эшелон, проходят митинги и концерты, звучат стихи и песни о войне.
Во многих городах, где останавливается эшелон, проходят митинги и концерты, звучат стихи и песни о войне.
Возложение цветов к мемориальному барельефу на церемонии встречи "Эшелона Победы" в Новосибирске.
Возложение цветов к мемориальному барельефу на церемонии встречи "Эшелона Победы" в Новосибирске.
Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов и сделать памятные фото.
Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов и сделать памятные фото.
"Эшелон Победы" на вокзале в Новосибирске.