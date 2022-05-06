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Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы" - РИА Новости, 06.05.2022
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Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"
Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы" - РИА Новости, 06.05.2022
Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"
На вокзале в Новосибирске остановился самый настоящий "Эшелон Победы". Театрализованная постановка прибытия ретропоезда и символической встречи... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:57
2022-05-06T12:57
фото
новосибирск
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
история
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На вокзале в Новосибирске остановился самый настоящий "Эшелон Победы". Театрализованная постановка прибытия ретропоезда и символической встречи воинов-освободителей стала одним из мероприятий, посвященных 9 Мая. Кадры исторической реконструкции — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, новосибирск, день победы, великая отечественная война (1941-1945), история
12:57 06.05.2022
 

Как в мае 1945-го: в Новосибирске торжественно встретили "Эшелон Победы"

Читать ria.ru в
На вокзале в Новосибирске остановился самый настоящий "Эшелон Победы". Театрализованная постановка прибытия ретропоезда и символической встречи воинов-освободителей стала одним из мероприятий, посвященных 9 Мая. Кадры исторической реконструкции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Свердловская железная дорога к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запустила масштабный проект — ретропоезд на паровозной тяге "Эшелон Победы".

Встреча ретро-поезда Эшелон Победы в Новосибирске
1 из 12

Свердловская железная дорога к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запустила масштабный проект — ретропоезд на паровозной тяге "Эшелон Победы".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза встречали "поезда Победы".

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
2 из 12

Историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза встречали "поезда Победы".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поезд состоит из отреставрированных вагонов времен войны.

Встреча ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
3 из 12

Поезд состоит из отреставрированных вагонов времен войны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Здесь и солдатский вагон-теплушка, и аптека-перевязочная, и вагон-кухня, и хлебопекарня, и вагон-электростанция.

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
4 из 12

Здесь и солдатский вагон-теплушка, и аптека-перевязочная, и вагон-кухня, и хлебопекарня, и вагон-электростанция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирск поезд прибыл ранним утром, среди встречающих был губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
5 из 12

В Новосибирск поезд прибыл ранним утром, среди встречающих был губернатор Андрей Травников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
6 из 12

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сотня новосибирцев, в том числе ветераны-железнодорожники пришли на вокзал, чтобы увидеть исторический поезд.

Люди встречают ретро-поезд Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
7 из 12

Сотня новосибирцев, в том числе ветераны-железнодорожники пришли на вокзал, чтобы увидеть исторический поезд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Эшелон Победы" начал свой путь 30 апреля в Перми, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск, куда состав прибудет 22 мая.

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
8 из 12

"Эшелон Победы" начал свой путь 30 апреля в Перми, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск, куда состав прибудет 22 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Во многих городах, где останавливается эшелон, проходят митинги и концерты, звучат стихи и песни о войне.

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
9 из 12

Во многих городах, где останавливается эшелон, проходят митинги и концерты, звучат стихи и песни о войне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Возложение цветов к мемориальному барельефу на церемонии встречи "Эшелона Победы" в Новосибирске.

Возложение цветов к мемориальному барельефу на церемонии встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
10 из 12

Возложение цветов к мемориальному барельефу на церемонии встречи "Эшелона Победы" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов и сделать памятные фото.

Встреча ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
11 из 12

Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов и сделать памятные фото.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Эшелон Победы" на вокзале в Новосибирске.

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный
12 из 12

"Эшелон Победы" на вокзале в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ФотоНовосибирскДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)история
 
 
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