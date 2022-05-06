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В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы
В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2022
В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы
Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:52
2022-05-06T17:52
общество
расул гамзатов
марк бернес
санкт-петербург
россия
васильевский остров
российская национальная библиотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства."9 мая – великий день для нашей страны, объединивший всех граждан России. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая жестоким испытанием для нашего народа, коснулась буквально каждой семьи. В нашей памяти навсегда останутся те, кто отдал свою жизнь за Родину. В преддверии Дня победы, 7 мая на фасадах зданий Санкт-Петербурга появятся новые световые инсталляции с тематическими изображениями", - говорится в сообщении.Световые инсталляции подготовлены комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" и Ассоциацией "Невский свет".В частности, фасад Российской национальной библиотеки украсят изображения летящих журавлей – это отсылка к стихотворению "Журавли" советского поэта и прозаика Расула Гамзатова, которое легло в основу одноименной известной песни Марка Бернеса. На Шпалерной улице дом 44 Б будет представлена светопроекция снимка, на котором ленинградцы и красноармейцы стоят у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Снимок был опубликован в газете Комсомольская правда в 1944 году.На Московском проспекте дом 91 можно увидеть проекцию фотографии дружинниц МПВО. На 8-й линии Васильевского острова дом 85А светопроекция будет транслировать изображение фотографии 1958 года Б. Лосина "Салют в честь 41-ой годовщины Октября в Ленинграде", в поселке Шушары на Новгородском проспекте дом 10 лит А - плакат художника Виктора Слыщенко "С Победой!".
https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html
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санкт-петербург
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общество, расул гамзатов, марк бернес, санкт-петербург, россия, васильевский остров, российская национальная библиотека
17:52 06.05.2022
 
В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы

На фасадах зданий в Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
Уличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Уличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства.
"9 мая – великий день для нашей страны, объединивший всех граждан России. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая жестоким испытанием для нашего народа, коснулась буквально каждой семьи. В нашей памяти навсегда останутся те, кто отдал свою жизнь за Родину. В преддверии Дня победы, 7 мая на фасадах зданий Санкт-Петербурга появятся новые световые инсталляции с тематическими изображениями", - говорится в сообщении.
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Световые инсталляции подготовлены комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" и Ассоциацией "Невский свет".
В частности, фасад Российской национальной библиотеки украсят изображения летящих журавлей – это отсылка к стихотворению "Журавли" советского поэта и прозаика Расула Гамзатова, которое легло в основу одноименной известной песни Марка Бернеса. На Шпалерной улице дом 44 Б будет представлена светопроекция снимка, на котором ленинградцы и красноармейцы стоят у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Снимок был опубликован в газете Комсомольская правда в 1944 году.
На Московском проспекте дом 91 можно увидеть проекцию фотографии дружинниц МПВО. На 8-й линии Васильевского острова дом 85А светопроекция будет транслировать изображение фотографии 1958 года Б. Лосина "Салют в честь 41-ой годовщины Октября в Ленинграде", в поселке Шушары на Новгородском проспекте дом 10 лит А - плакат художника Виктора Слыщенко "С Победой!".
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ОбществоРасул ГамзатовМарк БернесСанкт-ПетербургРоссияВасильевский островРоссийская национальная библиотека
 
 
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