https://ria.ru/20220506/peterburg-1787276771.html

В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы

В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2022

В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы

Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:52

2022-05-06T17:52

2022-05-06T17:52

общество

расул гамзатов

марк бернес

санкт-петербург

россия

васильевский остров

российская национальная библиотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства."9 мая – великий день для нашей страны, объединивший всех граждан России. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая жестоким испытанием для нашего народа, коснулась буквально каждой семьи. В нашей памяти навсегда останутся те, кто отдал свою жизнь за Родину. В преддверии Дня победы, 7 мая на фасадах зданий Санкт-Петербурга появятся новые световые инсталляции с тематическими изображениями", - говорится в сообщении.Световые инсталляции подготовлены комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" и Ассоциацией "Невский свет".В частности, фасад Российской национальной библиотеки украсят изображения летящих журавлей – это отсылка к стихотворению "Журавли" советского поэта и прозаика Расула Гамзатова, которое легло в основу одноименной известной песни Марка Бернеса. На Шпалерной улице дом 44 Б будет представлена светопроекция снимка, на котором ленинградцы и красноармейцы стоят у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Снимок был опубликован в газете Комсомольская правда в 1944 году.На Московском проспекте дом 91 можно увидеть проекцию фотографии дружинниц МПВО. На 8-й линии Васильевского острова дом 85А светопроекция будет транслировать изображение фотографии 1958 года Б. Лосина "Салют в честь 41-ой годовщины Октября в Ленинграде", в поселке Шушары на Новгородском проспекте дом 10 лит А - плакат художника Виктора Слыщенко "С Победой!".

https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html

https://ria.ru/20220506/premiere-1786998432.html

санкт-петербург

россия

васильевский остров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, расул гамзатов, марк бернес, санкт-петербург, россия, васильевский остров, российская национальная библиотека