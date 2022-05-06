В Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы
На фасадах зданий в Петербурге появятся световые проекции в честь Дня Победы
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
Уличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Световые проекции в честь Дня Победы появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, сообщает медиацентр городского правительства.
"9 мая – великий день для нашей страны, объединивший всех граждан России. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая жестоким испытанием для нашего народа, коснулась буквально каждой семьи. В нашей памяти навсегда останутся те, кто отдал свою жизнь за Родину. В преддверии Дня победы, 7 мая на фасадах зданий Санкт-Петербурга появятся новые световые инсталляции с тематическими изображениями", - говорится в сообщении.
Световые инсталляции подготовлены комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" и Ассоциацией "Невский свет".
В частности, фасад Российской национальной библиотеки украсят изображения летящих журавлей – это отсылка к стихотворению "Журавли" советского поэта и прозаика Расула Гамзатова, которое легло в основу одноименной известной песни Марка Бернеса. На Шпалерной улице дом 44 Б будет представлена светопроекция снимка, на котором ленинградцы и красноармейцы стоят у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Снимок был опубликован в газете Комсомольская правда в 1944 году.
На Московском проспекте дом 91 можно увидеть проекцию фотографии дружинниц МПВО. На 8-й линии Васильевского острова дом 85А светопроекция будет транслировать изображение фотографии 1958 года Б. Лосина "Салют в честь 41-ой годовщины Октября в Ленинграде", в поселке Шушары на Новгородском проспекте дом 10 лит А - плакат художника Виктора Слыщенко "С Победой!".