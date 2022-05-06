https://ria.ru/20220506/neft-1787205878.html

Венгрии могут дать время для отказа от российской нефти, заявил Боррель

Венгрии могут дать время для отказа от российской нефти, заявил Боррель - РИА Новости, 06.05.2022

Венгрии могут дать время для отказа от российской нефти, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может предоставить Венгрии больше времени и денег, чтобы приспособиться к отказу от нефти из РФ после... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:14

2022-05-06T14:14

2022-05-06T14:14

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

владимир путин

будапешт

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

swift

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может предоставить Венгрии больше времени и денег, чтобы приспособиться к отказу от нефти из РФ после несогласия Будапешта с планом Еврокомиссии, пишет Financial Times.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, в котором заявил, что Будапешт не может поддержать план санкций ЕС против РФ "в его нынешней форме"."ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии дополнительного времени и денег для адаптации к эмбарго на российскую нефть после того, как переговоры о планах Брюсселя относительно санкций "зашли в тупик", заявил глава внешнеполитического ведомства блока", - пишет газета.Боррель отметил, что с пониманием относится к позиции Будапешта. По его словам, Венгрия в этом вопросе столкнулась с "объективной проблемой", и в предложенном пакете санкций изменения могут коснуться временных рамок и финансов."Я понимаю их позицию. Если бы я был на их месте, я бы сказал: "Послушайте, у меня проблема". Это не злой умысел... Это вопрос времени и вопрос денег. Мы не можем выносить на обсуждение предложения, которые не соответствуют действительности", - отметил дипломат.В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787197027.html

https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787142465.html

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Ольга Маркова

виктор орбан, урсула фон дер ляйен, владимир путин, будапешт, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, swift, россия, в мире, жозеп боррель