Венгрии могут дать время для отказа от российской нефти, заявил Боррель
Боррель: ЕС может дать Венгрии больше времени и денег для отказа от российской нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может предоставить Венгрии больше времени и денег, чтобы приспособиться к отказу от нефти из РФ после несогласия Будапешта с планом Еврокомиссии, пишет Financial Times.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, в котором заявил, что Будапешт не может поддержать план санкций ЕС против РФ "в его нынешней форме".
"ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии дополнительного времени и денег для адаптации к эмбарго на российскую нефть после того, как переговоры о планах Брюсселя относительно санкций "зашли в тупик", заявил глава внешнеполитического ведомства блока", - пишет газета.
Боррель отметил, что с пониманием относится к позиции Будапешта. По его словам, Венгрия в этом вопросе столкнулась с "объективной проблемой", и в предложенном пакете санкций изменения могут коснуться временных рамок и финансов.
"Я понимаю их позицию. Если бы я был на их месте, я бы сказал: "Послушайте, у меня проблема". Это не злой умысел... Это вопрос времени и вопрос денег. Мы не можем выносить на обсуждение предложения, которые не соответствуют действительности", - отметил дипломат.
В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.