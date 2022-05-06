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Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК - РИА Новости, 06.05.2022
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Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК
Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК - РИА Новости, 06.05.2022
Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из РФ может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:01
2022-05-06T15:14
экономика
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
владимир путин
россия
венгрия
чехия
евросоюз
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из РФ может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято."Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет (санкций). Если потребуется дополнительно пару дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении", - заявила глава еврокомиссии на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
https://ria.ru/20220505/bolgariya-1787080454.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, владимир путин, россия, венгрия, чехия, евросоюз, еврокомиссия
12:01 06.05.2022 (обновлено: 15:14 06.05.2022)
 
Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: согласование эмбарго на нефть из России требует времени

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из РФ может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.
"Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет (санкций). Если потребуется дополнительно пару дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении", - заявила глава еврокомиссии на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 19:36
Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:05
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенЭрик МамерВладимир ПутинРоссияВенгрияЧехияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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