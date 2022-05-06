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Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК

Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК - РИА Новости, 06.05.2022

Согласование эмбарго на нефть из России требует времени, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из РФ может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:01

2022-05-06T12:01

2022-05-06T15:14

экономика

урсула фон дер ляйен

эрик мамер

владимир путин

россия

венгрия

чехия

евросоюз

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из РФ может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято."Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет (санкций). Если потребуется дополнительно пару дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении", - заявила глава еврокомиссии на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220505/bolgariya-1787080454.html

https://ria.ru/20220505/energonositeli-1786981142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, владимир путин, россия, венгрия, чехия, евросоюз, еврокомиссия