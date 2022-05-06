https://ria.ru/20220506/neft-1787165707.html

В ЕС считают возможным эмбарго на нефть из России через девять месяцев

В ЕС считают возможным эмбарго на нефть из России через девять месяцев - РИА Новости, 06.05.2022

В ЕС считают возможным эмбарго на нефть из России через девять месяцев

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что Евросоюз может добиться независимости от поставок российской нефти в течение девяти месяцев, и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:44

2022-05-06T11:44

2022-05-06T11:44

экономика

александр новак

урсула фон дер ляйен

эрик мамер

россия

европа

венгрия

еврокомиссия

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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что Евросоюз может добиться независимости от поставок российской нефти в течение девяти месяцев, и признает, что это решение отразится на экономиках европейских стран.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы."Я думаю, что мы найдем общий путь, чтобы постепенно достичь этого (эмбарго на нефть из РФ - ред.) в течение следующих нескольких месяцев. Мы не должны скрывать, что это решение повлияет на наши экономики, но влияние на российскую экономику будет гораздо сильнее", - заявил Джентилони в интервью газете il Messaggero."Наше предложение заключается в достижении эмбарго в зависимости от различных нефтепродуктов в течение 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках.По словам Джентилони, санкции Еврокомиссии "установили баланс", учитывающий экономические издержки Евросоюза и России."Центральный банк России оценил рецессию в этом году в 9%. Наши экономики, безусловно, тоже замедлятся", - заявил еврокомиссар.В конце апреля Центробанк опубликовал обновленный прогноз, согласно которому спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году - может составить от 3% до нуля. В 2024 году регулятор прогнозирует рост экономики России на 2,5-3,5%.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220505/neft-1787047683.html

https://ria.ru/20220506/evrosoyuz-1787128370.html

https://ria.ru/20220506/neft-1787164738.html

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Варвара Скокшина

экономика, александр новак, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, россия, европа, венгрия, еврокомиссия, евросоюз