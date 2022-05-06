Евросоюз предлагает отсрочить запрет импорта российской нефти, пишут СМИ
Блумберг: ЕС предлагает отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить Венгрию и Словакию от принятия таких ограничений до конца 2024 года, а Чехию - до июня 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает агентство, остальные члены ЕС, согласно обсуждаемым предложениям, должны будут отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу текущего года. По обсуждаемому плану компании и физлица в ЕС должны будут прекратить предоставлять услуги и суда для транспортировки российской нефти в третьи страны в течение трех месяцев.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.