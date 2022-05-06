https://ria.ru/20220506/neft-1787164738.html

Евросоюз предлагает отсрочить запрет импорта российской нефти, пишут СМИ

Евросоюз предлагает отсрочить запрет импорта российской нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

Евросоюз предлагает отсрочить запрет импорта российской нефти, пишут СМИ

Евросоюз предлагает пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить Венгрию и Словакию от принятия таких ограничений... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:42

2022-05-06T11:42

2022-05-06T11:42

в мире

венгрия

словакия

евросоюз

чехия

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить Венгрию и Словакию от принятия таких ограничений до конца 2024 года, а Чехию - до июня 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Как отмечает агентство, остальные члены ЕС, согласно обсуждаемым предложениям, должны будут отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу текущего года. По обсуждаемому плану компании и физлица в ЕС должны будут прекратить предоставлять услуги и суда для транспортировки российской нефти в третьи страны в течение трех месяцев.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220506/vengriya-1787132410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, словакия, евросоюз, чехия, россия, санкции в отношении россии, экономика