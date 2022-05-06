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Нефть дорожает на опасениях дефицита - РИА Новости, 06.05.2022
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Нефть дорожает на опасениях дефицита
Нефть дорожает на опасениях дефицита - РИА Новости, 06.05.2022
Нефть дорожает на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:16
2022-05-06T09:16
экономика
урсула фон дер ляйен
опек
еврокомиссия
brent
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов.По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 108,56 доллара.Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.&nbsp;Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций."В центре внимания могут оставаться проблемы с поставками, вызванные предложением Европейского союза ввести санкции против российской нефти в течение шести месяцев", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков UOB.
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экономика, урсула фон дер ляйен, опек, еврокомиссия, brent, wti (нефть), цены на нефть
09:16 06.05.2022
 
Нефть дорожает на опасениях дефицита

Нефть дорожает на опасениях дефицита из-за решения ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 108,56 доллара.
Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья. 
Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций.
"В центре внимания могут оставаться проблемы с поставками, вызванные предложением Европейского союза ввести санкции против российской нефти в течение шести месяцев", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков UOB.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
01:15
Названы страны, которые находятся под давлением доллара
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенОПЕКЕврокомиссияBrentWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
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