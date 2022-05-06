https://ria.ru/20220506/neft-1787131214.html

Нефть дорожает на опасениях дефицита

Нефть дорожает на опасениях дефицита - РИА Новости, 06.05.2022

Нефть дорожает на опасениях дефицита

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:16

2022-05-06T09:16

2022-05-06T09:16

экономика

урсула фон дер ляйен

опек

еврокомиссия

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов.По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 108,56 доллара.Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья. Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций."В центре внимания могут оставаться проблемы с поставками, вызванные предложением Европейского союза ввести санкции против российской нефти в течение шести месяцев", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков UOB.

https://ria.ru/20220506/davlenie-1787111839.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, урсула фон дер ляйен, опек, еврокомиссия, brent, wti (нефть), цены на нефть