Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев: вступление стран в НАТО сделает их соучастниками военных преступлений
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее НАТО сообщила, что Военный комитет альянса на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде. Встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде.
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"НАТО, приглашая Швецию и Финляндию (Украина - понятно) в альянс, делает их соучастниками военных преступлений, которые они совершают сейчас на территории Украины, поставляя вооружения на миллиарды долларов США националистическим батальонам", - подчеркнул политик. Как добавил парламентарий, НАТО будет использовать новых членов альянса для удовлетворения собственных целей под предлогом защиты этих стран "от каких-то абстрактных угроз".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.