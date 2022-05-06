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Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.05.2022
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Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме
Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.05.2022
Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме
Своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:31
2022-05-06T16:31
в мире
швеция
финляндия
нато
россия
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее НАТО сообщила, что Военный комитет альянса на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде. Встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде."НАТО, приглашая Швецию и Финляндию (Украина - понятно) в альянс, делает их соучастниками военных преступлений, которые они совершают сейчас на территории Украины, поставляя вооружения на миллиарды долларов США националистическим батальонам", - подчеркнул политик. Как добавил парламентарий, НАТО будет использовать новых членов альянса для удовлетворения собственных целей под предлогом защиты этих стран "от каких-то абстрактных угроз".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, россия, госдума рф, адальби шхагошев
16:31 06.05.2022
 
Приглашение новых стран в НАТО сделает их соучастниками, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: вступление стран в НАТО сделает их соучастниками военных преступлений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее НАТО сообщила, что Военный комитет альянса на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде. Встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде.
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"НАТО, приглашая Швецию и Финляндию (Украина - понятно) в альянс, делает их соучастниками военных преступлений, которые они совершают сейчас на территории Украины, поставляя вооружения на миллиарды долларов США националистическим батальонам", - подчеркнул политик. Как добавил парламентарий, НАТО будет использовать новых членов альянса для удовлетворения собственных целей под предлогом защиты этих стран "от каких-то абстрактных угроз".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В миреШвецияФинляндияНАТОРоссияГосдума РФАдальби Шхагошев
 
 
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