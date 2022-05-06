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НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/nato-1787201214.html
НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая
НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая - РИА Новости, 06.05.2022
НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая
Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:54
2022-05-06T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
нато
украина
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном заявлении альянса.Сообщается, что встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде."Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр проведет заседание, в котором примут участие начальники штабов обороны стран-членов альянса", - указывается в документе. Отмечается, что "генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к первой части встречи для обсуждения геостратегического контекста и подготовки к саммиту в Мадриде, который пройдет в июне 2022".Согласно документу, вторая часть встречи будет посвящена конфликту на Украине. "Начальники штабов обороны Финляндии, Швеции и Украины присоединятся к дискуссии", - подчеркивается в заявлении.
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в мире, йенс столтенберг, нато, украина
13:54 06.05.2022 (обновлено: 14:08 06.05.2022)
 
НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая

Военный комитет НАТО 19 мая обсудит ситуацию на Украине на уровне начальников штабов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном заявлении альянса.
Сообщается, что встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде.
"Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр проведет заседание, в котором примут участие начальники штабов обороны стран-членов альянса", - указывается в документе. Отмечается, что "генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к первой части встречи для обсуждения геостратегического контекста и подготовки к саммиту в Мадриде, который пройдет в июне 2022".
Согласно документу, вторая часть встречи будет посвящена конфликту на Украине. "Начальники штабов обороны Финляндии, Швеции и Украины присоединятся к дискуссии", - подчеркивается в заявлении.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
01:38
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЙенс СтолтенбергНАТОУкраина
 
 
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