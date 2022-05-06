https://ria.ru/20220506/nato-1787201214.html

НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая

НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая - РИА Новости, 06.05.2022

НАТО анонсировала совещание Военного комитета 19 мая

Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:54

2022-05-06T13:54

2022-05-06T14:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

йенс столтенберг

нато

украина

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном заявлении альянса.Сообщается, что встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде."Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр проведет заседание, в котором примут участие начальники штабов обороны стран-членов альянса", - указывается в документе. Отмечается, что "генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к первой части встречи для обсуждения геостратегического контекста и подготовки к саммиту в Мадриде, который пройдет в июне 2022".Согласно документу, вторая часть встречи будет посвящена конфликту на Украине. "Начальники штабов обороны Финляндии, Швеции и Украины присоединятся к дискуссии", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20220506/general-1787116700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, украина