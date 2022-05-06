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В Червонограде Львовской области демонтируют мемориал Вечный огонь - РИА Новости, 06.05.2022
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В Червонограде Львовской области демонтируют мемориал Вечный огонь
В Червонограде Львовской области демонтируют мемориал Вечный огонь - РИА Новости, 06.05.2022
В Червонограде Львовской области демонтируют мемориал Вечный огонь
Горсовет Червонограда Львовской области принял решение о демонтаже мемориала "Вечный огонь", монумента на месте боя советских воинов с немецко-фашистскими... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:02
2022-05-06T16:02
в мире
львовская область
украина
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Горсовет Червонограда Львовской области принял решение о демонтаже мемориала "Вечный огонь", монумента на месте боя советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками и памятного знака герою Советского союза Алексею Лопатину."Согласно решению, демонтажу подлежат три памятника - мемориальный комплекс "Вечный огонь", памятный знак герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте боя советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками в поселке Заболотье села Силец", - говорится в сообщении горсовета Червонограда в Facebook*.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Последнее время процесс демонтажа мемориалов, памятных знаков, связанных с Россией и СССР на Украине активизировался.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, львовская область, украина, великая отечественная война (1941-1945)
16:02 06.05.2022
 
В Червонограде Львовской области демонтируют мемориал Вечный огонь

Горсовет Червонограда Львовской области принял решение о демонтаже мемориала Вечный огонь

CC BY-SA 4.0 / Nat.I.K.*18*natan / Червоноград, Львовская область
Червоноград, Львовская область - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Nat.I.K.*18*natan /
Червоноград, Львовская область. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Горсовет Червонограда Львовской области принял решение о демонтаже мемориала "Вечный огонь", монумента на месте боя советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками и памятного знака герою Советского союза Алексею Лопатину.
"Согласно решению, демонтажу подлежат три памятника - мемориальный комплекс "Вечный огонь", памятный знак герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте боя советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками в поселке Заболотье села Силец", - говорится в сообщении горсовета Червонограда в Facebook*.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Последнее время процесс демонтажа мемориалов, памятных знаков, связанных с Россией и СССР на Украине активизировался.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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