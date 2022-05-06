https://ria.ru/20220506/matvienko-1787128228.html

Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко

Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.05.2022

Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко

Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:33

2022-05-06T08:33

2022-05-06T08:33

федор достоевский

россия

украина

европа

совет федерации рф

в мире

валентина матвиенко

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Вооруженные Силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Речь идет и о профессиональной подготовке военнослужащих, и о качестве вооружений и боевой техники, умении владеть ими, и о физической закалке и силе духа. Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", - написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном приближающемуся Дню Победы.По словам спикера, специальная военная операция на Украине – убедительное тому свидетельство, в ходе которой, заявила Матвиенко, российская армия спасает не только свою страну, но и все человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.Как отметила сенатор, Россия не культивирует собственное превосходство над другими и не формируем образ врага из целых стран и народов. "Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения. Как видим, всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский, – они никуда не делись, они и ныне с нами. Они в самом культурном и нравственном коде российской нации", - сказала Матвиенко.При этом коллективный Запад, по ее словам, фактически отказался от наследия своих же великих гуманистов, говоривших о доброте, о любви ко всем людям, ко всему человечеству и уверовал в собственную исключительность. "Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20220504/ugrozy-1786870889.html

https://ria.ru/20220216/osnovaniya-1773023590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федор достоевский, россия, украина, европа, совет федерации рф, в мире, валентина матвиенко