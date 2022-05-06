Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: агрессивные намерения в отношении России не останутся без ответа
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вооруженные Силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Речь идет и о профессиональной подготовке военнослужащих, и о качестве вооружений и боевой техники, умении владеть ими, и о физической закалке и силе духа. Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", - написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном приближающемуся Дню Победы.
По словам спикера, специальная военная операция на Украине – убедительное тому свидетельство, в ходе которой, заявила Матвиенко, российская армия спасает не только свою страну, но и все человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.
Как отметила сенатор, Россия не культивирует собственное превосходство над другими и не формируем образ врага из целых стран и народов. "Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения. Как видим, всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский, – они никуда не делись, они и ныне с нами. Они в самом культурном и нравственном коде российской нации", - сказала Матвиенко.
При этом коллективный Запад, по ее словам, фактически отказался от наследия своих же великих гуманистов, говоривших о доброте, о любви ко всем людям, ко всему человечеству и уверовал в собственную исключительность. "Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня", - заключила Матвиенко.
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