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Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.05.2022
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Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко
Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.05.2022
Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко
Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:33
2022-05-06T08:33
федор достоевский
россия
украина
европа
совет федерации рф
в мире
валентина матвиенко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Вооруженные Силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Речь идет и о профессиональной подготовке военнослужащих, и о качестве вооружений и боевой техники, умении владеть ими, и о физической закалке и силе духа. Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", - написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном приближающемуся Дню Победы.По словам спикера, специальная военная операция на Украине – убедительное тому свидетельство, в ходе которой, заявила Матвиенко, российская армия спасает не только свою страну, но и все человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.Как отметила сенатор, Россия не культивирует собственное превосходство над другими и не формируем образ врага из целых стран и народов. "Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения. Как видим, всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский, – они никуда не делись, они и ныне с нами. Они в самом культурном и нравственном коде российской нации", - сказала Матвиенко.При этом коллективный Запад, по ее словам, фактически отказался от наследия своих же великих гуманистов, говоривших о доброте, о любви ко всем людям, ко всему человечеству и уверовал в собственную исключительность. "Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20220504/ugrozy-1786870889.html
https://ria.ru/20220216/osnovaniya-1773023590.html
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федор достоевский, россия, украина, европа, совет федерации рф, в мире, валентина матвиенко
08:33 06.05.2022
 
Россия ответит на любые агрессивные намерения, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: агрессивные намерения в отношении России не останутся без ответа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ничьи агрессивные намерения в отношении России не останутся без последствий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вооруженные Силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Речь идет и о профессиональной подготовке военнослужащих, и о качестве вооружений и боевой техники, умении владеть ими, и о физической закалке и силе духа. Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", - написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном приближающемуся Дню Победы.
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По словам спикера, специальная военная операция на Украине – убедительное тому свидетельство, в ходе которой, заявила Матвиенко, российская армия спасает не только свою страну, но и все человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.
Как отметила сенатор, Россия не культивирует собственное превосходство над другими и не формируем образ врага из целых стран и народов. "Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения. Как видим, всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский, – они никуда не делись, они и ныне с нами. Они в самом культурном и нравственном коде российской нации", - сказала Матвиенко.
При этом коллективный Запад, по ее словам, фактически отказался от наследия своих же великих гуманистов, говоривших о доброте, о любви ко всем людям, ко всему человечеству и уверовал в собственную исключительность. "Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня", - заключила Матвиенко.
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Федор ДостоевскийРоссияУкраинаЕвропаСовет Федерации РФВ миреВалентина Матвиенко
 
 
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