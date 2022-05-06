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Биография Ольги Макеевой - РИА Новости, 06.05.2022
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Биография Ольги Макеевой
Биография Ольги Макеевой - РИА Новости, 06.05.2022
Биография Ольги Макеевой
Ольга Александровна Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:36
2022-05-06T15:36
справки
ольга макеева
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Ольга Александровна Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке.В 1994 году окончила Донецкое педагогическое училище, в 2002 году – Донецкий национальный университет по специальности "правоведение".В 1994-1996 годах Макеева была учителем музыки в школе.В 2001-2014 года работала в сфере юриспруденции на нескольких крупных предприятиях Донецка. Занимала пост руководителя юридической службы в авиакомпании "Донбассаэро". Депутат Народного Совета ДНР I и II созывов. В октябре 2015 года была избрана вице-спикером Народного Совета ДНР. В ноябре 2018 года была переизбрана.6 мая 2022 года глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ольга макеева
15:36 06.05.2022
 

Биография Ольги Макеевой

© Фото : Народный Совет ДНРОльга Макеева
Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Народный Совет ДНР
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Ольга Александровна Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке.
В 1994 году окончила Донецкое педагогическое училище, в 2002 году – Донецкий национальный университет по специальности "правоведение".
В 1994-1996 годах Макеева была учителем музыки в школе.
В 2001-2014 года работала в сфере юриспруденции на нескольких крупных предприятиях Донецка. Занимала пост руководителя юридической службы в авиакомпании "Донбассаэро".
Депутат Народного Совета ДНР I и II созывов. В октябре 2015 года была избрана вице-спикером Народного Совета ДНР. В ноябре 2018 года была переизбрана.
6 мая 2022 года глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиОльга Макеева
 
 
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