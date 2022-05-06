https://ria.ru/20220506/makeeva-1787230037.html

Биография Ольги Макеевой

Биография Ольги Макеевой - РИА Новости, 06.05.2022

Биография Ольги Макеевой

Ольга Александровна Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:36

2022-05-06T15:36

2022-05-06T15:36

справки

ольга макеева

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Ольга Александровна Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке.В 1994 году окончила Донецкое педагогическое училище, в 2002 году – Донецкий национальный университет по специальности "правоведение".В 1994-1996 годах Макеева была учителем музыки в школе.В 2001-2014 года работала в сфере юриспруденции на нескольких крупных предприятиях Донецка. Занимала пост руководителя юридической службы в авиакомпании "Донбассаэро". Депутат Народного Совета ДНР I и II созывов. В октябре 2015 года была избрана вице-спикером Народного Совета ДНР. В ноябре 2018 года была переизбрана.6 мая 2022 года глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ольга макеева