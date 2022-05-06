https://ria.ru/20220506/makeeva-1787219941.html

Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России

Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России - РИА Новости, 06.05.2022

Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России

Глава ДНР Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:00

2022-05-06T15:00

2022-05-06T15:55

денис пушилин

донецкая народная республика

в мире

россия

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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России."Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации", — говорится в подписанном Пушилиным указе.Назначение вступает в силу 6 мая.Ольга Макеева — уроженка Донецка. До политической карьеры работала руководителем юридических служб в коммерческих компаниях, а также государственной авиакомпании "Донбассаэро" (признана банкротом и ликвидирована в 2013 году). После учреждения ДНР она стала депутатом, занимала должности председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, исполняла обязанности спикера местного парламента.В свою очередь, послом Луганской Народной Республики назначен Родион Мирошник. Он родился в Луганске, работал журналистом, а в 2006 году занял пост секретаря премьер-министра Виктора Януковича, проработав в его команде два года. Впоследствии был депутатом местного облсовета от Партии регионов. После образования ЛНР был официальным представителем республики в Контактной группе по мирному урегулированию, также работал PR-советником главы ЛНР Леонида Пасечника.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с ними установлены дипломатические отношения.Позже Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.

https://ria.ru/20220506/dnr-1787148484.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, в мире, россия