https://ria.ru/20220506/makeeva-1787219941.html
Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России
Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России - РИА Новости, 06.05.2022
Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России
Глава ДНР Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:00
2022-05-06T15:00
2022-05-06T15:55
денис пушилин
донецкая народная республика
в мире
россия
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России."Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации", — говорится в подписанном Пушилиным указе.Назначение вступает в силу 6 мая.Ольга Макеева — уроженка Донецка. До политической карьеры работала руководителем юридических служб в коммерческих компаниях, а также государственной авиакомпании "Донбассаэро" (признана банкротом и ликвидирована в 2013 году). После учреждения ДНР она стала депутатом, занимала должности председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, исполняла обязанности спикера местного парламента.В свою очередь, послом Луганской Народной Республики назначен Родион Мирошник. Он родился в Луганске, работал журналистом, а в 2006 году занял пост секретаря премьер-министра Виктора Януковича, проработав в его команде два года. Впоследствии был депутатом местного облсовета от Партии регионов. После образования ЛНР был официальным представителем республики в Контактной группе по мирному урегулированию, также работал PR-советником главы ЛНР Леонида Пасечника.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с ними установлены дипломатические отношения.Позже Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.
https://ria.ru/20220506/dnr-1787148484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, в мире, россия
15:00 06.05.2022 (обновлено: 15:55 06.05.2022)
Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России
Глава ДНР Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин назначил
зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России.
"Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики
в Российской Федерации", — говорится в подписанном Пушилиным указе.
Назначение вступает в силу 6 мая.
Ольга Макеева — уроженка Донецка. До политической карьеры работала руководителем юридических служб в коммерческих компаниях, а также государственной авиакомпании "Донбассаэро" (признана банкротом и ликвидирована в 2013 году). После учреждения ДНР она стала депутатом, занимала должности председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, исполняла обязанности спикера местного парламента.
В свою очередь, послом Луганской Народной Республики назначен Родион Мирошник. Он родился в Луганске, работал журналистом, а в 2006 году занял пост секретаря премьер-министра Виктора Януковича, проработав в его команде два года. Впоследствии был депутатом местного облсовета от Партии регионов. После образования ЛНР был официальным представителем республики в Контактной группе по мирному урегулированию, также работал PR-советником главы ЛНР Леонида Пасечника.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, с ними установлены дипломатические отношения.
Позже Путин уточнил, что ЛНР и ДНР
признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины
.