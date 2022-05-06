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Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/lnr-1787283629.html
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель - РИА Новости, 06.05.2022
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель
Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:18
2022-05-06T18:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
родион мирошник
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник."Нам понадобится еще несколько недель, у нас сейчас уже есть предварительно согласованное помещение, в котором будет размещаться посольство ЛНР. Нам необходимо привести его в порядок и командировать сюда людей, которые сейчас подходят отбор и обучение, чтобы начать деятельность по нескольким направлениям", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что дипмиссия ЛНР будет находиться в центре Москвы, сейчас осталось решить ряд организационных вопросов перед официальным открытием. Костяк сотрудников будет из ЛНР, часть сотрудников - из "луганской диаспоры" в России, добавил Мирошник.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, родион мирошник, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
18:18 06.05.2022
 
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель

Посол ЛНР Мирошник анонсировал открытие дипмиссии в Москве через несколько недель

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол ЛНР в России Родион Мирошник
Посол ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
"Нам понадобится еще несколько недель, у нас сейчас уже есть предварительно согласованное помещение, в котором будет размещаться посольство ЛНР. Нам необходимо привести его в порядок и командировать сюда людей, которые сейчас подходят отбор и обучение, чтобы начать деятельность по нескольким направлениям", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что дипмиссия ЛНР будет находиться в центре Москвы, сейчас осталось решить ряд организационных вопросов перед официальным открытием. Костяк сотрудников будет из ЛНР, часть сотрудников - из "луганской диаспоры" в России, добавил Мирошник.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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