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Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель - РИА Новости, 06.05.2022
Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель
Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:18
2022-05-06T18:18
2022-05-06T18:18
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник."Нам понадобится еще несколько недель, у нас сейчас уже есть предварительно согласованное помещение, в котором будет размещаться посольство ЛНР. Нам необходимо привести его в порядок и командировать сюда людей, которые сейчас подходят отбор и обучение, чтобы начать деятельность по нескольким направлениям", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что дипмиссия ЛНР будет находиться в центре Москвы, сейчас осталось решить ряд организационных вопросов перед официальным открытием. Костяк сотрудников будет из ЛНР, часть сотрудников - из "луганской диаспоры" в России, добавил Мирошник.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785856227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель
Посол ЛНР Мирошник анонсировал открытие дипмиссии в Москве через несколько недель