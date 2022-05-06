https://ria.ru/20220506/lnr-1787283629.html

Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель

Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель - РИА Новости, 06.05.2022

Мирошник анонсировал открытие посольства в Москве через несколько недель

Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:18

2022-05-06T18:18

2022-05-06T18:18

обострение ситуации в днр и лнр

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родион мирошник

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство Луганской народной республики в Москве может заработать через несколько недель, заявил посол республики в России Родион Мирошник."Нам понадобится еще несколько недель, у нас сейчас уже есть предварительно согласованное помещение, в котором будет размещаться посольство ЛНР. Нам необходимо привести его в порядок и командировать сюда людей, которые сейчас подходят отбор и обучение, чтобы начать деятельность по нескольким направлениям", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что дипмиссия ЛНР будет находиться в центре Москвы, сейчас осталось решить ряд организационных вопросов перед официальным открытием. Костяк сотрудников будет из ЛНР, часть сотрудников - из "луганской диаспоры" в России, добавил Мирошник.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785856227.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, родион мирошник, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр