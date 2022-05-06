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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 12 украинских военных

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 12 украинских военных - РИА Новости, 06.05.2022

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила 12 украинских военных

Украинские войска в ходе боестолкновений с силами ЛНР потеряли за сутки 12 человек личного состава, два бронетранспортера, один танк и шесть единиц... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:17

2022-05-06T10:17

2022-05-06T10:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 мая – РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с силами ЛНР потеряли за сутки 12 человек личного состава, два бронетранспортера, один танк и шесть единиц автомобильной техники, сообщает Народная милиция ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр