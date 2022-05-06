https://ria.ru/20220506/litva-1787208352.html

В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки - РИА Новости, 06.05.2022

В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", для последующего штрафа, заявил... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:25

2022-05-06T14:25

2022-05-06T14:29

в мире

ремигиюс шимашюс

литва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", для последующего штрафа, заявил журналистам заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас."Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве 9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников", - сказал Паулаускас. Пресс-конференцию транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, полиция выявила в Литве объекты "большого риска", которым будет уделено повышенное внимание. Речь идет о воинских кладбищах в крупных городах, которые на 9 мая активно посещают жители."Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будет штрафовать", - сказал Паулаускас.По его словам, у полиции есть информация, что "отдельные лица" могут демонстрировать запрещенную символику, однако об организованной деятельности или группах лиц, планирующих "нарушение законов", информации нет."Мы обязательно будем стараться не конфликтовать, не создавать конфликтов и полиция применит силу в исключительных случаях... В других случаях мы приложим все усилия для мирного разрешения ситуации, предупредим людей, что они носят запрещенную символику, атрибутику, прекратим эти действия, установим их личности и дальше позволим идти на кладбище почтить память умерших", - сказал Паулаускас.Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая и призвал граждан не посещать 9 мая захоронений советских воинов в Литве.В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".В России День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники и бойцы из Чечни.

https://ria.ru/20220506/litva-1787180362.html

https://ria.ru/20220505/pamyatniki-1787065058.html

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ремигиюс шимашюс, литва, украина, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945)