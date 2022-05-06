https://ria.ru/20220506/litva-1787208352.html
В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки
В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки - РИА Новости, 06.05.2022
В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки
На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", для последующего штрафа, заявил... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:25
2022-05-06T14:25
2022-05-06T14:29
в мире
ремигиюс шимашюс
литва
украина
вильнюс
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785757525_0:70:3077:1801_1920x0_80_0_0_46ee8c9b01ed7e77c2c85e3dc512c544.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", для последующего штрафа, заявил журналистам заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас."Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве 9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников", - сказал Паулаускас. Пресс-конференцию транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, полиция выявила в Литве объекты "большого риска", которым будет уделено повышенное внимание. Речь идет о воинских кладбищах в крупных городах, которые на 9 мая активно посещают жители."Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будет штрафовать", - сказал Паулаускас.По его словам, у полиции есть информация, что "отдельные лица" могут демонстрировать запрещенную символику, однако об организованной деятельности или группах лиц, планирующих "нарушение законов", информации нет."Мы обязательно будем стараться не конфликтовать, не создавать конфликтов и полиция применит силу в исключительных случаях... В других случаях мы приложим все усилия для мирного разрешения ситуации, предупредим людей, что они носят запрещенную символику, атрибутику, прекратим эти действия, установим их личности и дальше позволим идти на кладбище почтить память умерших", - сказал Паулаускас.Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая и призвал граждан не посещать 9 мая захоронений советских воинов в Литве.В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".В России День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники и бойцы из Чечни.
https://ria.ru/20220506/litva-1787180362.html
https://ria.ru/20220505/pamyatniki-1787065058.html
https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html
литва
украина
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785757525_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af402491bfb22e1c1e6ec9c4cf8c5c0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ремигиюс шимашюс, литва, украина, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945)
14:25 06.05.2022 (обновлено: 14:29 06.05.2022)
В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки
В Литве 9 мая усилят отряды полиции и грозят штрафами за георгиевскую ленту
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто "демонстрирует запрещенную символику", для последующего штрафа, заявил
журналистам заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас.
"Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве
9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников", - сказал Паулаускас. Пресс-конференцию транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, полиция выявила в Литве объекты "большого риска", которым будет уделено повышенное внимание. Речь идет о воинских кладбищах в крупных городах, которые на 9 мая активно посещают жители.
"Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будет штрафовать", - сказал Паулаускас.
По его словам, у полиции есть информация, что "отдельные лица" могут демонстрировать запрещенную символику, однако об организованной деятельности или группах лиц, планирующих "нарушение законов", информации нет.
"Мы обязательно будем стараться не конфликтовать, не создавать конфликтов и полиция применит силу в исключительных случаях... В других случаях мы приложим все усилия для мирного разрешения ситуации, предупредим людей, что они носят запрещенную символику, атрибутику, прекратим эти действия, установим их личности и дальше позволим идти на кладбище почтить память умерших", - сказал Паулаускас.
Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс
ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая и призвал граждан не посещать 9 мая захоронений советских воинов в Литве.
В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".
В России
День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия
подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники и бойцы из Чечни.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>