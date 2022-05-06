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Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов - РИА Новости, 06.05.2022
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Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов
Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов - РИА Новости, 06.05.2022
Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве, но уточнил, что официального запрета не... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:37
2022-05-06T12:37
в мире
литва
вильнюс
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве, но уточнил, что официального запрета не будет.Ранее Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы."Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве... 9 мая - не тот день, когда надо идти на Антакальнисское кладбище", - приводит слова Шимашюса LRT (Литовское радио и телевидение).Шимашюс отметил, что посещать воинские кладбища 9 мая будет не запрещено, однако возле могил будут поставлены информационные стенды, на которых будет представлен взгляд современной Литвы на события Великой Отечественной войны и нынешнюю ситуацию на Украине."Как известно, 9 мая изобретено Советским Союзом, это день пропаганды, он отмечается совсем с другими целями. Конечно, части людей, возможно, не хватает информации о 8 мая, о том, что празднует западный мир... Мы со своей стороны не будем чинить никаких препятствий бабушкам, и не только им, прийти на кладбище с гвоздиками, ничего не будет закрыто", - сказал он.Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Шимашюс ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая.В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе двухцветная георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".В России День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва же отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.На Антакальнисском воинском кладбище в Вильнюсе 9 мая ежегодно проходит акция памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне. Многие историки и политологи отмечали, что постепенно в странах Европы, в том числе в странах Балтии, память о Второй мировой войне и о подвиге советского народа в ней размывается.
https://ria.ru/20220506/lenta-1787169954.html
https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html
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в мире, литва, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945), день победы
12:37 06.05.2022
 
Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов

Мэр Вильнюса Шимашюс призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов 9 Мая

© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в фотобанкПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Титов
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Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве, но уточнил, что официального запрета не будет.
Ранее Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
"Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве... 9 мая - не тот день, когда надо идти на Антакальнисское кладбище", - приводит слова Шимашюса LRT (Литовское радио и телевидение).
Шимашюс отметил, что посещать воинские кладбища 9 мая будет не запрещено, однако возле могил будут поставлены информационные стенды, на которых будет представлен взгляд современной Литвы на события Великой Отечественной войны и нынешнюю ситуацию на Украине.
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"Как известно, 9 мая изобретено Советским Союзом, это день пропаганды, он отмечается совсем с другими целями. Конечно, части людей, возможно, не хватает информации о 8 мая, о том, что празднует западный мир... Мы со своей стороны не будем чинить никаких препятствий бабушкам, и не только им, прийти на кладбище с гвоздиками, ничего не будет закрыто", - сказал он.
Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Шимашюс ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая.
В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе двухцветная георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".
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В России День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва же отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.
На Антакальнисском воинском кладбище в Вильнюсе 9 мая ежегодно проходит акция памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне. Многие историки и политологи отмечали, что постепенно в странах Европы, в том числе в странах Балтии, память о Второй мировой войне и о подвиге советского народа в ней размывается.
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Вчера, 18:00
Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище
 
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