https://ria.ru/20220506/litva-1787180362.html

Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов

Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов - РИА Новости, 06.05.2022

Мэр Вильнюса призвал жителей Литвы не посещать захоронения советских воинов

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве, но уточнил, что официального запрета не... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:37

2022-05-06T12:37

2022-05-06T12:37

в мире

литва

вильнюс

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151086/63/1510866311_0:0:3543:1993_1920x0_80_0_0_6fe8a731e2b52446af8ff0be939b8d19.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве, но уточнил, что официального запрета не будет.Ранее Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы."Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве... 9 мая - не тот день, когда надо идти на Антакальнисское кладбище", - приводит слова Шимашюса LRT (Литовское радио и телевидение).Шимашюс отметил, что посещать воинские кладбища 9 мая будет не запрещено, однако возле могил будут поставлены информационные стенды, на которых будет представлен взгляд современной Литвы на события Великой Отечественной войны и нынешнюю ситуацию на Украине."Как известно, 9 мая изобретено Советским Союзом, это день пропаганды, он отмечается совсем с другими целями. Конечно, части людей, возможно, не хватает информации о 8 мая, о том, что празднует западный мир... Мы со своей стороны не будем чинить никаких препятствий бабушкам, и не только им, прийти на кладбище с гвоздиками, ничего не будет закрыто", - сказал он.Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее глава комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что жителям Литвы не запрещается посещать воинские захоронения 9 мая, однако это необходимо делать с учетом принятых законов. Шимашюс ранее пообещал не выдавать разрешений на мероприятия 9 мая.В Литве утвердили поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе двухцветная георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов".В России День Победы Красной армии и советского народа вся страна отмечает парадами и салютами. Литва же отмечает День победы над фашизмом 8 мая – в день, когда нацистская Германия подписала Акт о капитуляции. Несмотря на это, именно 9 мая многие потомки участников войны и бывшие военные в Литве возлагают цветы на могилы павших воинов.На Антакальнисском воинском кладбище в Вильнюсе 9 мая ежегодно проходит акция памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне. Многие историки и политологи отмечали, что постепенно в странах Европы, в том числе в странах Балтии, память о Второй мировой войне и о подвиге советского народа в ней размывается.

https://ria.ru/20220506/lenta-1787169954.html

https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html

https://ria.ru/20220505/pamyatniki-1787065058.html

литва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945), день победы