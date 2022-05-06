https://ria.ru/20220506/lentochka-1787134007.html

В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2022

В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"

Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:36

2022-05-06T09:36

2022-05-06T10:58

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка (акция)

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.По словам начальника управления молодежной политики Минпросвещения ПМР Галины Ратушняк, всего в республике подготовили больше тысячи ленточек.Спикер Верховного совета Александр Коршунов отметил, что георгиевская ленточка — это символ памяти и Победы в Великой Отечественной войне, который, несмотря на запреты, чтут во многих странах мира."Георгиевская лента — это память народа, это память о жизнях, отданных в то время. Среди погибших, а, по некоторым экспертным оценкам, погибших свыше 40 миллионов человек, не меньше половины — гражданское население. Георгиевскую ленту помнят и возносят люди, которые защищали свое отечество. Стирая в памяти такие символы, мы переписываем историю, что считаю недопустимым", — подчеркнул Коршунов.Молдавия 20 апреля запретила георгиевскую ленточку и символы V и Z. После этого власти Гагаузии и Приднестровья раскритиковали позицию Кишинева и заявили, что не будут вводить такой запрет на своей территории.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она представлена во многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://ria.ru/20220506/repetitsiya-1787120779.html

https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786663354.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция), приднестровская молдавская республика