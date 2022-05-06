09:36 06.05.2022 (обновлено: 10:58 06.05.2022)
В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка" в преддверии 77-й годовщины Победы
В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
По словам начальника управления молодежной политики Минпросвещения ПМР Галины Ратушняк, всего в республике подготовили больше тысячи ленточек.
"В рамках нашей акции, которая будет проходить три дня, только в Тирасполе мы раздадим более 600 ленточек", — уточнила она.
Спикер Верховного совета Александр Коршунов отметил, что георгиевская ленточка — это символ памяти и Победы в Великой Отечественной войне, который, несмотря на запреты, чтут во многих странах мира.
"Георгиевская лента — это память народа, это память о жизнях, отданных в то время. Среди погибших, а, по некоторым экспертным оценкам, погибших свыше 40 миллионов человек, не меньше половины — гражданское население. Георгиевскую ленту помнят и возносят люди, которые защищали свое отечество. Стирая в памяти такие символы, мы переписываем историю, что считаю недопустимым", — подчеркнул Коршунов.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она представлена во многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.