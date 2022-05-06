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В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2022
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В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2022
В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"
Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:36
2022-05-06T10:58
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.По словам начальника управления молодежной политики Минпросвещения ПМР Галины Ратушняк, всего в республике подготовили больше тысячи ленточек.Спикер Верховного совета Александр Коршунов отметил, что георгиевская ленточка — это символ памяти и Победы в Великой Отечественной войне, который, несмотря на запреты, чтут во многих странах мира."Георгиевская лента — это память народа, это память о жизнях, отданных в то время. Среди погибших, а, по некоторым экспертным оценкам, погибших свыше 40 миллионов человек, не меньше половины — гражданское население. Георгиевскую ленту помнят и возносят люди, которые защищали свое отечество. Стирая в памяти такие символы, мы переписываем историю, что считаю недопустимым", — подчеркнул Коршунов.Молдавия 20 апреля запретила георгиевскую ленточку и символы V и Z. После этого власти Гагаузии и Приднестровья раскритиковали позицию Кишинева и заявили, что не будут вводить такой запрет на своей территории.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она представлена во многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://ria.ru/20220506/repetitsiya-1787120779.html
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в мире, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция), приднестровская молдавская республика
09:36 06.05.2022 (обновлено: 10:58 06.05.2022)
 
В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье запустили акцию "Георгиевская ленточка" в преддверии 77-й годовщины Победы

© Фото : Новости ПриднестровьяВ Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье стартовала акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Новости Приднестровья
В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Приднестровье, сообщила пресс-служба Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
По словам начальника управления молодежной политики Минпросвещения ПМР Галины Ратушняк, всего в республике подготовили больше тысячи ленточек.
"В рамках нашей акции, которая будет проходить три дня, только в Тирасполе мы раздадим более 600 ленточек", — уточнила она.
Спикер Верховного совета Александр Коршунов отметил, что георгиевская ленточка — это символ памяти и Победы в Великой Отечественной войне, который, несмотря на запреты, чтут во многих странах мира.
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"Георгиевская лента — это память народа, это память о жизнях, отданных в то время. Среди погибших, а, по некоторым экспертным оценкам, погибших свыше 40 миллионов человек, не меньше половины — гражданское население. Георгиевскую ленту помнят и возносят люди, которые защищали свое отечество. Стирая в памяти такие символы, мы переписываем историю, что считаю недопустимым", — подчеркнул Коршунов.
Молдавия 20 апреля запретила георгиевскую ленточку и символы V и Z. После этого власти Гагаузии и Приднестровья раскритиковали позицию Кишинева и заявили, что не будут вводить такой запрет на своей территории.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она представлена во многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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В миреВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточка (акция)Приднестровская Молдавская Республика
 
 
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