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Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 06.05.2022
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Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты
Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 06.05.2022
Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты
Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:58
2022-05-06T11:58
в мире
молдавия
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
георгиевская ленточка (акция)
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС.Депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" 3 мая обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на ношение георгиевской ленты. Они также просили приостановить действие запрета до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение."Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов парламента Молдавии Адриана Лебединского и Григория Новака о приостановлении действия статьи II, пункта 98 из закона от 14 апреля 2022 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В КС уточнили, что депутаты не смогли обосновать свое требование о приостановлении действия поправок.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220503/shtraf-1786637546.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785603298.html
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в мире, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция)
11:58 06.05.2022
 
Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС.
Депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" 3 мая обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на ношение георгиевской ленты. Они также просили приостановить действие запрета до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение.
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты
"Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов парламента Молдавии Адриана Лебединского и Григория Новака о приостановлении действия статьи II, пункта 98 из закона от 14 апреля 2022 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В КС уточнили, что депутаты не смогли обосновать свое требование о приостановлении действия поправок.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Акция Бессмертный полк в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В миреМолдавияВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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