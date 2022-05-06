https://ria.ru/20220506/lenta-1787169954.html

Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты

Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 06.05.2022

Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:58

2022-05-06T11:58

2022-05-06T11:58

в мире

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

георгиевская ленточка (акция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg

КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС.Депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" 3 мая обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на ношение георгиевской ленты. Они также просили приостановить действие запрета до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение."Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов парламента Молдавии Адриана Лебединского и Григория Новака о приостановлении действия статьи II, пункта 98 из закона от 14 апреля 2022 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В КС уточнили, что депутаты не смогли обосновать свое требование о приостановлении действия поправок.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220503/shtraf-1786637546.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785603298.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция)