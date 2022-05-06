Молдавский суд отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты
Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на ношение георгиевской ленты, сообщила пресс-служба КС.
Депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" 3 мая обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы оспорить запрет на ношение георгиевской ленты. Они также просили приостановить действие запрета до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение.
"Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов парламента Молдавии Адриана Лебединского и Григория Новака о приостановлении действия статьи II, пункта 98 из закона от 14 апреля 2022 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В КС уточнили, что депутаты не смогли обосновать свое требование о приостановлении действия поправок.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.