https://ria.ru/20220506/kuban-1787178795.html

На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды

На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды - РИА Новости, 06.05.2022

На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды

Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:34

2022-05-06T12:34

2022-05-06T12:34

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Их доставляют группами на трех автомобилях "ГАЗ-66" высокой проходимости. Двумя рейсами уже доставлено 29 детей и 21 взрослый — на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Барокаевской, после чего автобусами отправят в ПВР станицы Губской", — уточнили в управлении МЧС.Ранее сообщалось, что незарегистрированная тургруппа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь на Кубани, на место направились спасатели.

https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787169233.html

краснодарский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, краснодарский край, туризм, туристы, происшествия