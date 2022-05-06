https://ria.ru/20220506/kuban-1787178795.html
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды
Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:34
2022-05-06T12:34
2022-05-06T12:34
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Их доставляют группами на трех автомобилях "ГАЗ-66" высокой проходимости. Двумя рейсами уже доставлено 29 детей и 21 взрослый — на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Барокаевской, после чего автобусами отправят в ПВР станицы Губской", — уточнили в управлении МЧС.Ранее сообщалось, что незарегистрированная тургруппа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь на Кубани, на место направились спасатели.
https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787169233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, краснодарский край, туризм, туристы, происшествия
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды
Спасатели эвакуировали 50 из 75 туристов, заблокированных на Кубани из-за подъема реки