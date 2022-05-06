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На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220506/kuban-1787178795.html
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды
Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:34
2022-05-06T12:34
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
краснодарский край
туризм
туристы
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю."Их доставляют группами на трех автомобилях "ГАЗ-66" высокой проходимости. Двумя рейсами уже доставлено 29 детей и 21 взрослый — на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Барокаевской, после чего автобусами отправят в ПВР станицы Губской", — уточнили в управлении МЧС.Ранее сообщалось, что незарегистрированная тургруппа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь на Кубани, на место направились спасатели.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, краснодарский край, туризм, туристы, происшествия
12:34 06.05.2022
 
На Кубани эвакуировали 50 туристов, заблокированных из-за подъема воды

Спасатели эвакуировали 50 из 75 туристов, заблокированных на Кубани из-за подъема реки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время учений
Сотрудники МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели на Кубани эвакуировали 50 туристов, в том числе 29 детей, из группы в 75 человек, которые оказались заблокированными из-за подъема воды в реке Губс, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Их доставляют группами на трех автомобилях "ГАЗ-66" высокой проходимости. Двумя рейсами уже доставлено 29 детей и 21 взрослый — на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Барокаевской, после чего автобусами отправят в ПВР станицы Губской", — уточнили в управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что незарегистрированная тургруппа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь на Кубани, на место направились спасатели.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
11:55
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
 
ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмКраснодарский крайТуризмтуристыПроисшествия
 
 
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