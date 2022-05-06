https://ria.ru/20220506/turisty-1787145757.html

На Кубани тургруппа с 60 детьми запросила помощь из-за ухудшения погоды

На Кубани тургруппа с 60 детьми запросила помощь из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 06.05.2022

На Кубани тургруппа с 60 детьми запросила помощь из-за ухудшения погоды

Незарегистрированная туристическая группа из 75 человек запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:37

2022-05-06T10:37

2022-05-06T12:18

происшествия

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Незарегистрированная туристическая группа из 75 человек запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."08:50 06.05.2022 от оперативного дежурного ЕДДС Мостовского района поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту станция Кизинка — станция Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий", — говорится в пресс-релизе ведомства.В главке МЧС уточнили, что возраст детей — от пяти до 18 лет. Туристы располагаются в четырех километрах от станицы Баракаевской на берегу реки Губс. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.Региональный оперштаб пояснил, что группа оказалась заблокированной поднявшейся водой. Идет эвакуация. Туристов доставляют в безопасное место группами на трех автомобилях "ГАЗ-66" высокой проходимости."Двумя рейсами уже доставлено 29 детей и 21 взрослый - на базу отдыха "Зеленая дача" в ст. Барокаевской, после чего автобусами доставят в ПВР ст. Губской", — пояснили в управлении.В районе происшествия сейчас плюс десять градусов по Цельсию, северо-восточный ветер три метра в секунду, слабый дождь со снегом.

https://ria.ru/20220502/kamchatka-1786523013.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, новости - туризм