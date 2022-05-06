В Киеве не будут праздновать День Победы
Киевский горсовет не будет устраивать мероприятий на 9 Мая из-за военного положения
Аллея городов-героев в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев не будет праздновать День победы 9 мая из-за действующего военного положения, говорится в сообщении киевского горсовета в пятницу в Telegram.
"Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены", - сообщили в КГГА. Также, по информации горсовета, в Киеве 9 мая будет усилено патрулирование. Тем не менее, все желающие "могут возложить цветы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.