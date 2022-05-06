https://ria.ru/20220506/kazn-1787212312.html
Советские пленные, ставшие свидетелями зверств нацистов в Орле, сошли с ума
Советские пленные, ставшие свидетелями зверств нацистов в Орле, сошли с ума - РИА Новости, 06.05.2022
Советские пленные, ставшие свидетелями зверств нацистов в Орле, сошли с ума
Двое советских военнопленных, которые по приказу немцев зарывали ямы с раненными после расстрела евреев, сошли с ума, свидетельствуют материалы дела, которое... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:39
2022-05-06T14:39
2022-05-06T14:39
орел
общество
великая отечественная война (1941-1945)
орловская область
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Двое советских военнопленных, которые по приказу немцев зарывали ямы с раненными после расстрела евреев, сошли с ума, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.В пятницу, 6 мая, Орловский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом. Согласно озвученным материалам дела, в городе были вырыты ямы, к которым на машинах привезли несколько семей евреев, среди которых были малолетние и грудные дети, а также пожилые люди."Всех привезенных немцы выстроили вдоль ям, а дети находились у ног своих матерей. После этого всех начали расстреливать из автоматов. Часть была поранена, а некоторые живые. Несмотря на это, немцы живых, раненых и убитых сбрасывали в ямы, после чего заставили забросать их землей. Когда полностью забросали ямы, то из-под земли были слышны стоны раненых и крики детей. Немцы с тем, чтобы скрыть следы своих преступлений, несколько раз на своих автомашинах проехали по поверхности этих ям, и всё было кончено. Двое из числа военнопленных, которые рыли ямы, не выдержав такого зверства немцев, тут же сошли с ума", - зачитал документы дела судья.По его словам, также из разговоров местных жителей Орла известно, что "очень много еврейских семей было расстреляно за Крестительским кладбищем, а также за аэродромом".Материалы свидетельствуют о зверствах в отношении всего населения региона. Немцы забирали весь хлеб, и люди вынуждены были питаться "бурьянами и корой, отчего многие заболели и умерли". Не брезговали немецкие офицеры и грабежами, забирая у местных одежду, обувь и любые другие вещи, которые им нравились."В октябре 1941 года в городском саду была повешена крестьянка за то, что она свежее молоко сменяла на мануфактуру. В ноябре 1941 года немецкими извергами около здания электростанции был повешен 18-летний юноша только за то, что при задержании немецкими солдатами у него в кармане был обнаружен перочинный нож", - говорится в материалах дела.А 13-летнюю девочку фашист расстрелял только потому, что она хотела потушить горящий дом, кинув в окно горсть снега. Нередко над людьми жестоко издевались перед казнью, выкалывая глаза и отрезая уши.
https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html
https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html
орел
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орел, общество, великая отечественная война (1941-1945), орловская область
Советские пленные, ставшие свидетелями зверств нацистов в Орле, сошли с ума
Двое советских военнопленных, ставшие свидетелями казни евреев в Орле, сошли с ума
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Двое советских военнопленных, которые по приказу немцев зарывали ямы с раненными после расстрела евреев, сошли с ума, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.
В пятницу, 6 мая, Орловский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом. Согласно озвученным материалам дела, в городе были вырыты ямы, к которым на машинах привезли несколько семей евреев, среди которых были малолетние и грудные дети, а также пожилые люди.
"Всех привезенных немцы выстроили вдоль ям, а дети находились у ног своих матерей. После этого всех начали расстреливать из автоматов. Часть была поранена, а некоторые живые. Несмотря на это, немцы живых, раненых и убитых сбрасывали в ямы, после чего заставили забросать их землей. Когда полностью забросали ямы, то из-под земли были слышны стоны раненых и крики детей. Немцы с тем, чтобы скрыть следы своих преступлений, несколько раз на своих автомашинах проехали по поверхности этих ям, и всё было кончено. Двое из числа военнопленных, которые рыли ямы, не выдержав такого зверства немцев, тут же сошли с ума", - зачитал документы дела судья.
По его словам, также из разговоров местных жителей Орла
известно, что "очень много еврейских семей было расстреляно за Крестительским кладбищем, а также за аэродромом".
Материалы свидетельствуют о зверствах в отношении всего населения региона. Немцы забирали весь хлеб, и люди вынуждены были питаться "бурьянами и корой, отчего многие заболели и умерли". Не брезговали немецкие офицеры и грабежами, забирая у местных одежду, обувь и любые другие вещи, которые им нравились.
"В октябре 1941 года в городском саду была повешена крестьянка за то, что она свежее молоко сменяла на мануфактуру. В ноябре 1941 года немецкими извергами около здания электростанции был повешен 18-летний юноша только за то, что при задержании немецкими солдатами у него в кармане был обнаружен перочинный нож", - говорится в материалах дела.
А 13-летнюю девочку фашист расстрелял только потому, что она хотела потушить горящий дом, кинув в окно горсть снега. Нередко над людьми жестоко издевались перед казнью, выкалывая глаза и отрезая уши.