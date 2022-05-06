https://ria.ru/20220506/kassel-1787266879.html

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски - РИА Новости, 06.05.2022

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски

Дева Кассель благодаря подругам выучила несколько фраз на русском языке. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:32

2022-05-06T18:32

2022-05-06T22:38

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дева Кассель благодаря подругам выучила несколько фраз на русском языке.На видео, которое выложила модель Эмили Бруни видно, как дочь Моники Беллуччи отвечает по-русски на вопросы "Как тебя зовут?" и "Сколько тебе лет?", а также произносит фразу из мема "Это что за анаконда?". Бруни также передала разговор Девы с Венсаном Касселем."Она сказала: "Пап, не волнуйся, я с русскими", – написала Эмили.Ранее Ксения Собчак оценила весенний образ Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.

https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дочь Беллуччи и Касселя Дева заговорила по-русски Дочь Беллуччи и Касселя Дева заговорила по-русски 2022-05-06T18:32 true PT0M42S

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Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, венсан кассель, моника беллуччи, звезды