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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220506/kassel-1787266879.html
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски - РИА Новости, 06.05.2022
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски
Дева Кассель благодаря подругам выучила несколько фраз на русском языке. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:32
2022-05-06T22:38
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
венсан кассель
моника беллуччи
звезды
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дева Кассель благодаря подругам выучила несколько фраз на русском языке.На видео, которое выложила модель Эмили Бруни видно, как дочь Моники Беллуччи отвечает по-русски на вопросы "Как тебя зовут?" и "Сколько тебе лет?", а также произносит фразу из мема "Это что за анаконда?". Бруни также передала разговор Девы с Венсаном Касселем."Она сказала: "Пап, не волнуйся, я с русскими", – написала Эмили.Ранее Ксения Собчак оценила весенний образ Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.
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Дочь Беллуччи и Касселя Дева заговорила по-русски
Дочь Беллуччи и Касселя Дева заговорила по-русски
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знаменитости, шоу-бизнес, венсан кассель, моника беллуччи, звезды
18:32 06.05.2022 (обновлено: 22:38 06.05.2022)
 
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя научили говорить по-русски

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева начала говорить и шутить по-русски

© AFP 2022 / Christophe ArchambaultДева Кассель
Дева Кассель - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Christophe Archambault
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дева Кассель благодаря подругам выучила несколько фраз на русском языке.
На видео, которое выложила модель Эмили Бруни видно, как дочь Моники Беллуччи отвечает по-русски на вопросы "Как тебя зовут?" и "Сколько тебе лет?", а также произносит фразу из мема "Это что за анаконда?".
Бруни также передала разговор Девы с Венсаном Касселем.
"Она сказала: "Пап, не волнуйся, я с русскими", – написала Эмили.
Ранее Ксения Собчак оценила весенний образ Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесВенсан КассельМоника Беллуччизвезды
 
 
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