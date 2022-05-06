https://ria.ru/20220506/jazz-1787247788.html

Лучшие молодежные джазовые коллективы со всей России выступят в Москве

Лучшие молодежные джазовые коллективы со всей России выступят в Москве - РИА Новости, 06.05.2022

Лучшие молодежные джазовые коллективы со всей России выступят в Москве

Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана – организатор Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов — объявил имена... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:04

2022-05-06T17:04

2022-05-06T17:04

культура

новости культуры

музыка

игорь бутман

россия

москва

севастополь

зарядье

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана – организатор Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов — объявил имена победителей, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе фонда.Ими стали 100 ансамблей и оркестров, которые будут приглашены выступить на площадках Moscow Jazz Festival, который пройдет с 13 по 19 июня: в "Зарядье", "Музеоне", в Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Концерты будут свободными для посещения."Более 1,3 тысячи участников из 34 регионов России подали заявки на Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. В очередной раз мы убедились в том, что у нас замечательная молодежь, и у нашего джаза – прекрасное будущее. Нам было очень непросто выбрать лучших из лучших… Но 100 победителей сегодня были определены, и мы с нетерпением ждем с ними встречи в Москве в июне", — сказал Бутман.Молодые музыканты из Севастополя, Минусинска, Кемерово, Астрахани, Сыктывкара, Липецка, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов смогут обменяться опытом, встретиться с московской публикой и выступить на главном джазовом опенэйре 2022 года в столице.

https://ria.ru/20220428/jazz-1786010039.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, игорь бутман, россия, москва, севастополь, зарядье, музеон, минусинск, кемерово, астрахань, сыктывкар, липецк, ставрополь, санкт-петербург