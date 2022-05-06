Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это
Глава Крыма Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов ранее пообещал денежную выплату за поимку издевающихся над военнопленными России нацистов, для этого в Крыму был создан специальный фонд.
"Все эти герои, которые пыжатся и рассказывают что-то про себя в TikTok, быстро "сдуваются". Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления. Никаких сомнений в этом нет. Приложу для этого все усилия. Те из них, кто доживут до суда, предстанут перед судом. Но мое личное мнение: надо делать с ними то, что они делали с нашими военнопленными. Они должны пройти все круги ада", - сказал глава республики.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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