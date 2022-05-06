https://ria.ru/20220506/izdevatelstva-1787290477.html

Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это

Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это - РИА Новости, 06.05.2022

Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это

Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:44

2022-05-06T18:44

2022-05-06T18:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов ранее пообещал денежную выплату за поимку издевающихся над военнопленными России нацистов, для этого в Крыму был создан специальный фонд."Все эти герои, которые пыжатся и рассказывают что-то про себя в TikTok, быстро "сдуваются". Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления. Никаких сомнений в этом нет. Приложу для этого все усилия. Те из них, кто доживут до суда, предстанут перед судом. Но мое личное мнение: надо делать с ними то, что они делали с нашими военнопленными. Они должны пройти все круги ада", - сказал глава республики.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр