Рейтинг@Mail.ru
Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/izdevatelstva-1787290477.html
Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это
Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это - РИА Новости, 06.05.2022
Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это
Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:44
2022-05-06T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов ранее пообещал денежную выплату за поимку издевающихся над военнопленными России нацистов, для этого в Крыму был создан специальный фонд."Все эти герои, которые пыжатся и рассказывают что-то про себя в TikTok, быстро "сдуваются". Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления. Никаких сомнений в этом нет. Приложу для этого все усилия. Те из них, кто доживут до суда, предстанут перед судом. Но мое личное мнение: надо делать с ними то, что они делали с нашими военнопленными. Они должны пройти все круги ада", - сказал глава республики.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html
https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782633973.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
18:44 06.05.2022
 
Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это

Глава Крыма Аксенов пообещал, что издевающиеся над российскими пленными ответят за это

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Применяющие пытки и издевающиеся над пленными военнослужащими России украинские нацисты будут пойманы и ответят за свои преступления, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов ранее пообещал денежную выплату за поимку издевающихся над военнопленными России нацистов, для этого в Крыму был создан специальный фонд.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 10:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК изучит видео с пытками грузинским наемником российского военнопленного
"Все эти герои, которые пыжатся и рассказывают что-то про себя в TikTok, быстро "сдуваются". Те из них, кто попадают в плен, по-русски говорят без запинок. Все подонки, которые издевались над пленными, разжигали ненависть, будут пойманы и ответят за свои преступления. Никаких сомнений в этом нет. Приложу для этого все усилия. Те из них, кто доживут до суда, предстанут перед судом. Но мое личное мнение: надо делать с ними то, что они делали с нашими военнопленными. Они должны пройти все круги ада", - сказал глава республики.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.
Подсудимые из нацбата Торнадо в суде
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 03:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала