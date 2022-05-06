https://ria.ru/20220506/indeksatsiya-1787209088.html

В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий

В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий - РИА Новости, 06.05.2022

В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий

В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:27

2022-05-06T14:27

2022-05-06T14:27

общество

россия

совет федерации рф

пенсия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова."Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", - сказала сенатор.В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.

https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, пенсия