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В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий - РИА Новости, 06.05.2022
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В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий
В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий - РИА Новости, 06.05.2022
В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий
В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:27
2022-05-06T14:27
общество
россия
совет федерации рф
пенсия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова."Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", - сказала сенатор.В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.
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общество, россия, совет федерации рф, пенсия
14:27 06.05.2022
 
В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий

Сенатор Бибикова: Совфед ждет предложений правительства по индексации пенсий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова.
"Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", - сказала сенатор.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.
Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.
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