В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий
Сенатор Бибикова: Совфед ждет предложений правительства по индексации пенсий
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова.
"Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", - сказала сенатор.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.
Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.
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