https://ria.ru/20220506/genotsid-1787213388.html

Суд признал массовые убийства в Орловской области во время войны геноцидом

Суд признал массовые убийства в Орловской области во время войны геноцидом - РИА Новости, 06.05.2022

Суд признал массовые убийства в Орловской области во время войны геноцидом

Орловский областной суд признал массовые убийства мирных жителей на территории региона нацистами в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Трансляция... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:43

2022-05-06T14:43

2022-05-06T15:38

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

игорь краснов

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БРЯНСК, 6 мая — РИА Новости. Орловский областной суд признал массовые убийства мирных жителей на территории региона нацистами в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Трансляция заседания велась в группе "Без срока давности" во "ВКонтакте".Как сообщила региональная прокуратура, цель процесса заключается в восстановлении исторической справедливости в интересах государства и родственников мирных жителей и военнопленных.Во время открытого процесса рассматривались многочисленные факты преступлений на территории Орловской области в период с 1941-го по 1945 год, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье "Геноцид".Прокуратура Орловской области направила исковое заявление по поручению генпрокурора Игоря Краснова.В суде выступили родственники погибшего семнадцатилетнего жителя деревни Третье Нижнее Долгое Кушнарева, которых удалось установить с помощью молекулярно-генетической экспертизы.Также в процессе приняли участие историки, краеведы и поисковики, проводившие в 2020-2021 годах эксгумационные работы на месте массовых захоронений мирных жителей.По приглашению прокуратуры на суде выступили ветераны, малолетние узники, дети войны из Орловской области. Так, жительница региона Мария Евтехова сообщила, что после оккупации она стала очевидцем зверской расправы нацистами над ее отцом — командиром партизанского отряда: его тело нацисты обвили колючей проволокой, концы которой привязали к двум машинам, и на глазах детей и жены отца волочили к дому.Кроме того, во время заседания представили материалы по новым, выявленным в 2020-2021 годах фактам массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны в городе Болхове, где обнаружили 45 человек, из них 11 детей, в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, Третье Нижнее Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области, а также многочисленные архивные документы.Отмечается, что судебный процесс призван стать одним из ключевых мероприятий проекта "Без срока давности". В его рамках в Орловской области проводят поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов, готовят к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников, действовавших в оккупированных регионах.Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в регионе истребили не менее 421 750 человек, более 56 400 угнали в Германию на каторжные работы.

https://ria.ru/20220506/natsisty-1787218555.html

https://ria.ru/20220415/mif-1783633603.html

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов