Биография Владимира Этуша
Актер театра и кино Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве.
В школьные годы занимался в театральном кружке.
После окончания школы поступал на режиссерский факультет ГИТИСа, но не прошел конкурс.
В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).
После начала Великой Отечественной войны (1941-1945) записался добровольцем на фронт, был направлен на курсы военных переводчиков в Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк, сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен, после госпиталя демобилизовался.
В 1944 году вернулся на четвертый курс Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, которое окончил в 1945 году (курс Анны Орочко).
В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Творческий путь в театре начал с возрастных, характерных, комедийных эпизодов. Самая заметная роль того периода – слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Среди других ранних работ Владимира Этуша – Дорогомилов в спектакле "Кирилл Извеков" по Константину Федину, полицейский Меньос в постановке "Ангела" по пьесе Георгоса Севастикоглу, маска Бригеллы в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци.
От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и другие роли.
В 1990-х годах Этуш исполнял главные роли в спектаклях "Белый кролик" и "Цилиндр".
С 2000 года играл в постановке режиссера Владимира Иванова "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, который стал бенефисом Этуша в роли старого князя К.За эту работу актер был удостоен Государственной премии России.
С 2011 года актер выходил на сцену в спектакле "Пристань" в роли Грегори Соломона.
В 2013 году к юбилею артиста вышел спектакль "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька", где он сыграл главную роль академика Окаемова.
В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где Этуш предстал в новом амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.
30 декабря 2018 года он последний раз вышел на сцену Вахтанговского в спектакле "Бенефис". Владимир Этуш прослужил в этом театре свыше 70 лет, сыграв более 50 ролей.
Также актер был занят в спектаклях "Пат, или Игра королей" Московского театра имени Ермоловой, "Потерпевший Гольдинер" проекта "Театральный марафон", "Неаполитанские страсти" Театрального дома Миллениум.
В кинематографе дебютной для Этуша стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Всесоюзную популярность ему принесли работы в комедиях режиссера Леонида Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сделавшие его одним из самых популярных комедийных актеров в СССР. Детям запомнился сыгранный Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).
Также Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Поворот ключа" (1999),"1-й Скорый" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
Также Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Поворот ключа" (1999),"1-й Скорый" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
Последней работой актера в кино стала роль ветерана Первой мировой войны Егора Кузьмича в короткометражной драме "Старый вояка" в 2018 году.
В качестве сорежиссера в 1972 году поставил фильм-спектакль "Западня" по мотивам одноименного романа Эмиля Золя в театре имени Евгения Вахтангова.
С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью, начав с ассистента педагога по мастерству актера в Высшем театрального училище имени Б.В. Щукина. В 1976 году получил звание профессора. В 1987-2003 годах Этуш был ректором училища, с 2003 года занимал пост его художественного руководителя.
В 2009-2011 годах он был председателем правления Центрального дома актера имени Яблочкиной.
Этуш написал книги "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).
Владимир Этуш – народный артист СССР (1984).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1995, 2003, 2008, 2018). Был награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1985), Александра Невского (2013), Дягилева I степени "За пользу русской культуре", Петра Великого I степени, "Честь и слава Великой России".
Владимир Этуш – народный артист СССР (1984).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1995, 2003, 2008, 2018). Был награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1985), Александра Невского (2013), Дягилева I степени "За пользу русской культуре", Петра Великого I степени, "Честь и слава Великой России".
Владимир Этуш – лауреат Государственной премии РФ в области театрального искусства (2001), театральных премий "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016) и др.
Получил награду "Человек театра" Театра имени Вахтангова (2017). Был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2017), нагрудного знака "За вклад в российскую культуру" (2017), почетного приза кинематографической премии "Ника" имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство" (2018).
Артист был трижды женат. Первой супругой была актриса Нинель Мышкова (1926-2003). Второй раз Этуш женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой (1927-2000), с которой прожил 48 лет. В браке родилась дочь Раиса (1955), актриса. Третьей супругой была Елена Горбунова.
9 марта 2019 года Владимир Этуш скончался.
7 мая 2007 года одна из улиц в городе Малгобек (Ингушетия) была названа в честь Этуша.
Также в Малгобеке в 2022 году к 100-летию актера будет установлен памятник.
В ноябре 2020 года на доме в Гранатном переулке в Москве, где Владимир Этуш прожил 40 лет, была установлена мемориальная доска.
6 мая 2021 года в подмосковной деревне Долгиниха был открыт памятник Этушу в образе Карабаса Барабаса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников