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Биография Владимира Этуша

Биография Владимира Этуша - РИА Новости, 06.05.2022

Биография Владимира Этуша

Актер театра и кино Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:02

2022-05-06T03:02

2022-05-06T03:02

справки

владимир этуш

москва

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Актер театра и кино Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве.В школьные годы занимался в театральном кружке.После окончания школы поступал на режиссерский факультет ГИТИСа, но не прошел конкурс.В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).После начала Великой Отечественной войны (1941-1945) записался добровольцем на фронт, был направлен на курсы военных переводчиков в Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк, сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен, после госпиталя демобилизовался.В 1944 году вернулся на четвертый курс Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, которое окончил в 1945 году (курс Анны Орочко). В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.Творческий путь в театре начал с возрастных, характерных, комедийных эпизодов. Самая заметная роль того периода – слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Среди других ранних работ Владимира Этуша – Дорогомилов в спектакле "Кирилл Извеков" по Константину Федину, полицейский Меньос в постановке "Ангела" по пьесе Георгоса Севастикоглу, маска Бригеллы в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци.От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и другие роли.В 1990-х годах Этуш исполнял главные роли в спектаклях "Белый кролик" и "Цилиндр".С 2000 года играл в постановке режиссера Владимира Иванова "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, который стал бенефисом Этуша в роли старого князя К.За эту работу актер был удостоен Государственной премии России.С 2011 года актер выходил на сцену в спектакле "Пристань" в роли Грегори Соломона.В 2013 году к юбилею артиста вышел спектакль "Окаемовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька", где он сыграл главную роль академика Окаемова.В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", где Этуш предстал в новом амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны. 30 декабря 2018 года он последний раз вышел на сцену Вахтанговского в спектакле "Бенефис". Владимир Этуш прослужил в этом театре свыше 70 лет, сыграв более 50 ролей. Также актер был занят в спектаклях "Пат, или Игра королей" Московского театра имени Ермоловой, "Потерпевший Гольдинер" проекта "Театральный марафон", "Неаполитанские страсти" Театрального дома Миллениум. В кинематографе дебютной для Этуша стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Всесоюзную популярность ему принесли работы в комедиях режиссера Леонида Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сделавшие его одним из самых популярных комедийных актеров в СССР. Детям запомнился сыгранный Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975). Также Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Поворот ключа" (1999),"1-й Скорый" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015). Последней работой актера в кино стала роль ветерана Первой мировой войны Егора Кузьмича в короткометражной драме "Старый вояка" в 2018 году.В качестве сорежиссера в 1972 году поставил фильм-спектакль "Западня" по мотивам одноименного романа Эмиля Золя в театре имени Евгения Вахтангова.С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью, начав с ассистента педагога по мастерству актера в Высшем театрального училище имени Б.В. Щукина. В 1976 году получил звание профессора. В 1987-2003 годах Этуш был ректором училища, с 2003 года занимал пост его художественного руководителя.В 2009-2011 годах он был председателем правления Центрального дома актера имени Яблочкиной.Этуш написал книги "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).Владимир Этуш – народный артист СССР (1984).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1995, 2003, 2008, 2018). Был награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени (1985), Александра Невского (2013), Дягилева I степени "За пользу русской культуре", Петра Великого I степени, "Честь и слава Великой России". Владимир Этуш – лауреат Государственной премии РФ в области театрального искусства (2001), театральных премий "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016) и др.Получил награду "Человек театра" Театра имени Вахтангова (2017). Был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2017), нагрудного знака "За вклад в российскую культуру" (2017), почетного приза кинематографической премии "Ника" имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство" (2018). Артист был трижды женат. Первой супругой была актриса Нинель Мышкова (1926-2003). Второй раз Этуш женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой (1927-2000), с которой прожил 48 лет. В браке родилась дочь Раиса (1955), актриса. Третьей супругой была Елена Горбунова.9 марта 2019 года Владимир Этуш скончался. 7 мая 2007 года одна из улиц в городе Малгобек (Ингушетия) была названа в честь Этуша. Также в Малгобеке в 2022 году к 100-летию актера будет установлен памятник.В ноябре 2020 года на доме в Гранатном переулке в Москве, где Владимир Этуш прожил 40 лет, была установлена мемориальная доска. 6 мая 2021 года в подмосковной деревне Долгиниха был открыт памятник Этушу в образе Карабаса Барабаса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир этуш, москва