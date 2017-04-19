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Культура

Спектакль "Русский роман", Козловский и Могучий получили "Золотые маски"

22:4419.04.2017
(обновлено: 22:45 19.04.2017)
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкДиректор Московского академического театра им. Вл. Маяковского Леонид Ошарин (второй слева), получившего Золотую маску в номинации Лучший спектакль в драме (Русский Роман, Театр им. Вл. Маяковского, Москва)Директор Московского академического театра им. Вл. Маяковского Леонид Ошарин (второй слева), получившего Золотую маску в номинации Лучший спектакль в драме (Русский Роман, Театр им. Вл. Маяковского, Москва)
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Около 50 наград вручили на торжественной церемонии театральной премии "Золотая маска", которая прошла в среду в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Без наград не ушли дирижёр Теодор Курентзис, актёр Данила Козловский и режиссёр Андрей Могучий — лучший режиссёр уже второй год подряд.

Символ Национальной театральной Премии и фестиваля Золотая Маска
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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"Русский роман" получил "Золотую маску" как лучший драматический спектакль
В фестивале "Золотая маска 2017" были показаны 74 спектакля из 25 городов России. Число номинантов на национальную театральную премию было рекордным — 213 режиссеров, актеров, художников, композиторов, драматургов.

В числе получивших наибольшее число номинаций — столичный Большой театр, Театр оперы и балета Екатеринбурга, Малый драматический и Большой драматический театры Петербурга, Театр Моссовета и "Красный факел" (Новосибирск).

На торжественной церемонии присутствовали директор Большого театра Владимир Урин, известный театральный режиссёр Роберт Стуруа, главный режиссёр РАМТ Алексей Бородин, Марина и Дмитрий Брусникины, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, актриса Театра Моссовета народная артистка России Нина Дробышева.

Перед началом вручения наград директор "Золотой маски" Мария Ревякина попросила зал помянуть минутой молчания Георгия Тараторкина, который более 20 лет возглавлял премию и скончался в 2017 году.

Драма

Главный приз премии за лучший драматический спектакль большой формы получил "Русский роман" Театра имени Маяковского. А лучшим режиссёром жюри второй год подряд признает Андрея Могучего, поставившего спектакль "Гроза" в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Также жюри премии наградило "Магадан/Кабаре" театра "Около дома Станиславского" — как лучший драматический спектакль малой формы.

Актёр Данила Козловский, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль в драме (Гамлет), театральной премии Золотая маска
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Данила Козловский получил "Золотую маску" как лучший драматический актер
Козловский был признан лучшим драматическим актёром за роль Гамлета в Малом драматическом театре Петербурга.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью отблагодарить дорогих моих людей. Прежде всего, это мой учитель, режиссёр Малого драматического театра Лев Додин, который обладает какой то мощью, силой, внутренней драмой не ставить "Гамлет" в комфортной форме, а задать в нем вопросы, которые сегодня нельзя не задать… Я хочу сказать спасибо семье, родителям и маме, которая меня часто спрашивала, где её маска, и вот теперь она у неё есть", — сказал Козловский на вручении премии.

Лучшей драматической актрисой стала Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле "Русский роман" Театра имени Маяковского. Награда за лучшую женскую роль второго плана в драме ушла Елене Немзер из Александринского театра за роль Панталоны в постановке "Ворон", а мужскую — Хольгену Мюнценмайеру, исполнившему роль Дьякона в спектакле "Жили-были" Драматического театра Шарыпово.

Опера

"Золотую маску" в категории "Лучший дирижёр оперы" под громкие аплодисменты зала получил Теодор Курентзис за спектакль "Травиата" в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми.

Режиссёр Роман Феодори, получивший награду в номинации Лучшая работа режиссёра в оперетте (Биндюжник и король, Театр юного зрителя, Красноярск) театральной премии Золотая маска
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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"Биндюжник и король" получил "Золотую маску" как лучший мюзикл
"Я счастливый человек, потому что музыкант, и я стремлюсь быть лучшим и музыкантом, и человеком… Цель творчества — нести счастье людям", — сказал Курентзис на церемонии вручения.

Лучшим режиссером в опере, по мнению жюри, стал Ричард Джонс, поставивший оперу "Роделинда" в Большом театре. Лучшим спектаклем в опере также признали "Роделинду".

Приз за лучшую женскую роль в опере получила Надежда Павлова, сыгравшая Виолетту Валери в "Травиате" Театра оперы и балета имени Чайковского в Перми, а за лучшую мужскую роль в опере — Липарит Аветисян за Шевалье де Грие в оперетте "Манон" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Оперетта и мюзикл

Лауреатом премии в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" стал "Биндюжник и король" Театра юного зрителя в Красноярске. В номинации "Лучшая женская роль в оперетте-мюзикле" победительницей стала Мария Биорк за роль Сони в спектакле "Преступление и наказание" Театра мюзикла, режиссером которого выступил Андрей Кончаловский. Также за работу в этом спектакле присудили приз композитору Эдуарду Артемьеву.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин отметил вклад премии "Золотая маска" в поддержку театров
"Золотую маску" за лучшую мужскую роль в этой категории получил Виктор Кривонос за роль в спектакле "Белый. Петербург" Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Награда за лучшую роль второго плана в оперетте/мюзикле ушла Владимиру Гальченко из Театра драмы имени Горького в Самаре. Лучшим режиссером в оперетте/мюзикле стал Роман Феодори из Театра юного зрителя в Красноярске, а дирижером — Андрей Алексеев Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Балет

Приз за лучшую женскую роль в балете и современном танце получила Виктория Терешкина за роль в спектакле "Скрипичный концерт #2" Мариинского театра, а за лучшую мужскую роль в балете — Игорь Булицын, сыгравший Меркуцио в "Ромео и Джельетте" в Театре оперы и балета в Екатеринбурге.

Выступления артистов на юбилейном вечере Российской национальной театральной премии и Фестиваля Золотая Маска на сцене Театра им. Евг. Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска"
Лучшим дирижером в балете стал Павел Клиничев за спектакль "Ундина" Большого театра, что, впрочем, не было интригой, так как он был единственным претендентом на награду в этой номинации за три разных спектакля.

Лучшей работой балетмейстера/хореографа в балете и современном танце жюри признало спектакль "Скрипичный концерт #2" Антона Пимонова в Мариинском театре.

Лучшим спектаклем в современном танце была названа постановка "Все пути ведут на север" Театра "Балет Москва". При этом приз за лучший спектакль в балете присудили Театру оперы и балета в Екатеринбурге за "Ромео и Джульетту".

Спецпризы

Премией "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" были награждены худрук Дагестанского кумыкского музыкально-драматического театра Айгум Айгумов, солистка Мариинского театра Ирина Богачева, народный артист России и Якутии Андрей Борисов, грузинский режиссер, сценарист, драматург, художник, худрук Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе, актер и режиссер Омского музыкального театра Георгий Котов, актер Александринского театра Николай Мартон, худрук МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и актер Вахтанговского театра Владимир Этуш.

Почетной премией в "За поддержку театрального искусства России" был награжден благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", основанный в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым.

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