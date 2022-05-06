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Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители
Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 06.05.2022
Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители
Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:20
2022-05-06T18:50
санкции в отношении россии
цены на нефть
экономика
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
россия
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике... Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа", - сказал Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata József. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html
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санкции в отношении россии, цены на нефть, экономика, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, россия, евросоюз, еврокомиссия
18:20 06.05.2022 (обновлено: 18:50 06.05.2022)
 
Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители

Сийярто: эмбарго на российские энергоносители разрушит многолетние усилия Венгрии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике... Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа", - сказал Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata József. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 09:22
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Президент Сербии Александр Вучич радуется своей победе на президентских выборах в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Санкции в отношении РоссииЦены на нефтьЭкономикаВенгрияМИД ВенгрииПетер СийяртоРоссияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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