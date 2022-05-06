https://ria.ru/20220506/embargo-1787283988.html

Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители

Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 06.05.2022

Глава МИД Венгрии выступил против эмбарго на российские энергоносители

Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:20

2022-05-06T18:20

2022-05-06T18:50

санкции в отношении россии

цены на нефть

экономика

венгрия

мид венгрии

петер сийярто

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике... Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа", - сказал Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata József. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, цены на нефть, экономика, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, россия, евросоюз, еврокомиссия