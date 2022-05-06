https://ria.ru/20220506/dtp-1787287119.html
В Петербурге 11 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток
В Петербурге 11 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток - РИА Новости, 06.05.2022
В Петербурге 11 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток
Две маршрутки столкнулись в пятницу во второй половине дня в Московском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадали 11 человек, включая двух... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:36
2022-05-06T18:36
2022-05-06T18:36
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Две маршрутки столкнулись в пятницу во второй половине дня в Московском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадали 11 человек, включая двух несовершеннолетних, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Шестого мая… около 16.50 в Московском районе Санкт-Петербурга около дома 29 по улице Типанова по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало одиннадцать человек, среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Пострадавших осматривают медики. Обстоятельства аварии уточняются.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772629729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Петербурге 11 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток
В Петербурге столкнулись две маршрутки, пострадали 11 человек