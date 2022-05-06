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Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.05.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:39

2022-05-06T11:39

2022-05-06T12:03

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в мире

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1970 года рождения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что житель был ранен утром в пятницу при обстреле района снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, россия, сцкк