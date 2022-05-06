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Задача освободить ДНР ко Дню Победы не ставится, заявили в Донецке - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/dnr-1787253132.html
Задача освободить ДНР ко Дню Победы не ставится, заявили в Донецке
Задача освободить ДНР ко Дню Победы не ставится, заявили в Донецке - РИА Новости, 06.05.2022
Задача освободить ДНР ко Дню Победы не ставится, заявили в Донецке
Задачи освободить ДНР к 9 мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:33
2022-05-06T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Задачи освободить ДНР к 9 мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что как и со случаем штурма в "Азовстали", так же и с освобождением каких-то других населенных пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения", - сказал он."Это затрудняет, замедляет саму спецоперацию, потому что противник использует гражданских в качестве живого щита, и повторюсь, что каждый бой, каждая спецоперация, каждая боевая операция по освобождению какого-то населенного пункта, она сравнима с хирургической операцией на живом человеке, то есть здесь спешить просто нельзя. Нужно быть уверенным, нанеся какие-то удары, нужно быть уверенными, что мы их не наносим по гражданскому населению и опять же нельзя жертвовать своей пехотой", - пояснил Гагин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784722450.html
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353
60
353
60
Представитель ДНР: "К 9 мая закончить спецоперацию не удастся"
Задачи освободить ДНР к 9 мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
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РИА Новости
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96
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:33 06.05.2022 (обновлено: 19:02 06.05.2022)
 
Задача освободить ДНР ко Дню Победы не ставится, заявили в Донецке

Представитель ДНР Гагин отметил, что задачи освободить всю республику к 9 мая нет

Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Задачи освободить ДНР к 9 мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что как и со случаем штурма в "Азовстали", так же и с освобождением каких-то других населенных пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения", - сказал он.
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"Это затрудняет, замедляет саму спецоперацию, потому что противник использует гражданских в качестве живого щита, и повторюсь, что каждый бой, каждая спецоперация, каждая боевая операция по освобождению какого-то населенного пункта, она сравнима с хирургической операцией на живом человеке, то есть здесь спешить просто нельзя. Нужно быть уверенным, нанеся какие-то удары, нужно быть уверенными, что мы их не наносим по гражданскому населению и опять же нельзя жертвовать своей пехотой", - пояснил Гагин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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