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В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/dnr-1787148484.html
В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей
В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей - РИА Новости, 06.05.2022
В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей
За 79 дней эскалации в ДНР погибли 105 мирных жителей, из них трое детей, 460 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:47
2022-05-06T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации в ДНР погибли 105 мирных жителей, из них трое детей, 460 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 79 дней эскалации погибли 105 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 460 мирных жителей, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Повреждено 3 145 жилых домов и 667 объектов гражданской инфраструктуры.За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
10:47 06.05.2022 (обновлено: 10:53 06.05.2022)
 
В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей

В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей, 460 получили ранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации в ДНР погибли 105 мирных жителей, из них трое детей, 460 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 79 дней эскалации погибли 105 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 460 мирных жителей, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2022
Инфографика
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Повреждено 3 145 жилых домов и 667 объектов гражданской инфраструктуры.
За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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