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В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей

В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей

За 79 дней эскалации в ДНР погибли 105 мирных жителей, из них трое детей, 460 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:47

2022-05-06T10:47

2022-05-06T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации в ДНР погибли 105 мирных жителей, из них трое детей, 460 человек, включая 39 детей, получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 79 дней эскалации погибли 105 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 460 мирных жителей, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Повреждено 3 145 жилых домов и 667 объектов гражданской инфраструктуры.За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика